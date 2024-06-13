موسم "الفرار من الجحيم".. رقم عالمي قياسي لأعداد اللاجئين

كشفت الأمم المتحدة، أن أعداد اللاجئين والنازحين بسبب الحروب والعنف والاضطهاد سجلت رقما قياسيا، بلغ 120 مليون شخص حول العالم، بحسب وكالة "فرانس برس".

ووفق الوكالة، فقد أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنّ إجمالي عدد اللاجئين والنازحين الذي اضطروا لترك ديارهم بسبب الحروب والعنف والاضطهاد بلغ في نهاية أبريل/ نيسان الفائت 120 مليون شخص حول العالم، في عدد قياسي لا ينفكّ يتزايد، ويمثّل "إدانة فظيعة لحالة العالم".

وقالت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنّ النزوح القسري في سائر أنحاء العالم ارتفع للعام الـ12 على التوالي إلى مستوى قياسي؛ إذ أجبرت الصراعات والحروب المستعرة في أماكن عدة مثل غزّة والسودان وبورما مزيداً من الناس على الفرار من منازلهم.