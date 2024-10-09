بعد امتثالها للقضاء.. السماح لـ"إكس" باستئناف عملها في البرازيل

سمحت المحكمة العليا في البرازيل، يوم الثلاثاء، لمنصة "إكس" باستئناف خدماتها في البلاد.

ويأتي قرار المحكمة، بعد أن تراجعت المنصة عن موقفها وبدأت في الامتثال لأحكام المحكمة، التي تعهد مالكها الملياردير إيلون ماسك في وقت سابق بمقاومتها، بحسب وكالة "رويترز".

وكانت المحكمة قررت في أواخر شهر أغسطس/آب الماضي، تعليق عمل المنصة في البرازيل، إحدى أكبر أسواقها وأكثرها رواجا، بعد عدم الامتثال لأوامرها المتعلقة بالتصدي لخطاب الكراهية وعدم تعيين ممثل قانوني في البلاد كما يقتضي القانون.

ومنح القاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، الذي كان في خلاف مع ماسك استمر شهورا، الضوء الأخضر لشركة "إكس" لاستئناف العمليات في أكبر دولة في أمريكا اللاتينية.

وقال مورايس في قراره، إن "إكس" استوفت جميع المتطلبات اللازمة لبدء العمل مرة أخرى في البلاد.

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وفي قراره الصادر يوم الثلاثاء، قضى مورايس بأن تعمل هيئة تنظيم الاتصالات البرازيلية على السماح لمنصة "إكس" باستئناف العمل خلال 24 ساعة.

وبدأ ماسك، الذي ندد بأوامر المحكمة باعتبارها قرارات رقابية ووصف مورايس بأنه "ديكتاتور"، في عكس موقفه في الأسابيع القليلة الماضية، وقامت منصته للتواصل الاجتماعي بحظر الحسابات التي حددتها المحكمة وعينت ممثلا محليا وسددت الغرامات المعلقة.

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وخلال فترة التعليق، لجأت "إكس"، البالغ عدد مستخدميها في البرازيل نحو 22 مليونًا، إلى استخدام خدمات "Cloudflare"، وهي شركة بنية تحتية رئيسية للإنترنت مقرها في سان فرانسيسكو.

وفي البداية، اعتقد الخبراء أن حظر "كلاود فلاير" سيكون صعبًا؛ نظرًا لدورها الحيوي في دعم ملايين المواقع الأخرى، لكن "كلاود فلاير"، استجابت لمطالب السلطات البرازيلية، إذ وافقت على فصل حركة مرور "إكس" عن باقي خدماتها.

وسهّل قرار "كلاود فلاير" الطريق أمام مزودي خدمة الإنترنت البرازيليين لاستهداف وحجب المنصة بدقة، دون التأثير في المواقع الأخرى، في حينها.