الإفراج عن عمران خان بكفالة بعد إلغاء توقيفه
أفرجت المحكمة العليا في إسلام أباد الجمعة عن رئيس الوزراء السابق عمران خان بكفالة لأسبوعين في قضية فساد، حسبما ذكرت قناة جيو نيوز التلفزيونية الخاصة.
ووافقت المحكمة على الإفراج عن خان بكفالة غداة إعلان محكمة في إسلام أباد الخميس أن توقيفه في وقت سابق هذا الأسبوع، والذي أثار أعمال شغب في أنحاء البلاد، غير قانوني.
وكان خان (70 عاما) اعتقل الثلاثاء فيما كانت محكمة في اسلام اباد تستمع الى إفادته في قضية فساد ثم وضع قيد الحجز الاحتياطي في اليوم التالي لثمانية أيام.
لكن المحكمة العليا اعتبرت الخميس أن توقيفه "باطل وغير قانوني" بحسب الحكم المكتوب الذي نشر ليلا. ورأت ان هذا الاعتقال بمبادرة من مكتب مكافحة الفساد "انتهك حقوقه في اللجوء الى القضاء" لانه ما كان يجب أن يحصل في محكمة.
لكنها أبقته في عهدة الشرطة المكلفة حمايته حتى انعقاد جلسة المحكمة الجمعة حيث تم توقيفه.
وقد وصل الجمعة الى المحكمة في موكب يحظى بحماية أمنية مشددة. ونشر مئات من عناصر الشرطة والقوات شبه العسكرية في محيط المبنى كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
وبات عمران خان في منأى من التوقيف في إطار هذه القضية لمدة أسبوعين. لكن يمكن توقيفه في إطار عشرات القضايا الموجهة ضده والتي يعتبرها محاولة من الحكومة والجيش لمنعه من العودة الى السلطة.