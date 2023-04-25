رحلة صعبة.. السفير السويسري يروي قصة فراره من السودان

وقال السفير كريستيان وينتر للصحفيين على مدرج الطائرات أمام طائرة الجيش السويسري التي أقلتهم من جيبوتي إلى أرض الوطن: "لقد كانت عملية الإجلاء صعبة للغاية لأن القتال استمر حتى خلال العملية".

وتابع: "سمعنا أصوات إطلاق النار وحتى الطائرات التي قصفت بعض الأحياء القريبة من المكان الذي كنا نمر فيه.. لقد سمعناها وحتى الحافلة كانت تهتز.. وهو ما يعني أنها كانت قريبة وخطيرة".

وقال وينتر إنه لم يتم إجلاء موظفي السفارة المحليين مع الموظفين السويسريين، واستطرد: "ما يثير قلقنا هو ما يحدث لزملائنا المحليين".

وجرى نقل فريق وينتر إلى السفارة الفرنسية في الخرطوم، ثم استقل حافلات برفقة عناصر من قوات الدعم السريع إلى قاعدة عسكرية على مشارف العاصمة، ووصلوا إلى بيرن في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.

ووصف كيف كان عليه أن يبتعد عن طريق ليحتمي من تبادل إطلاق النار عندما اندلع القتال لأول مرة قبل عشرة أيام.