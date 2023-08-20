"الغارديان": ساركوزي يواجه سيلا من الانتقادات لدفاعه عن غزو روسيا لأوكرانيا

ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، تعرض لانتقادات شديدة إثر تصريحات دافع فيها عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ودعا أوكرانيا إلى قبول الاحتلال الروسي لشبه جزيرة القرم وغيرها من الأراضي المتنازع عليها.

ووفق الصحيفة، أصر ساركوزي في مقابلة للترويج لمذكراته "وقت المعركة " "Le Temps des Combats"، على أنه لا ينبغي السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى الناتو أو الاتحاد الأوروبي، ويجب أن تظل محايدة لتهدئة مخاوف روسيا من أن تكون محاطة بـ جيران معاديين.

المتحاربان

وقالت "الغارديان"، إن ساركوزي ذهب أبعد من ذلك في كتابه عندما وصف طرفي الصراع بـ"المتحاربين"، وانتقد دعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لكييف.

وقال ساركوزي في مذكراته: " إننا نخوض حربًا ضد روسيا دون أن نكون منخرطين على الأرض، لكننا نقوم بتسليم الأسلحة إلى أحد المتحاربين، روسيا ستبقى جارتنا سواء أحببنا ذلك أم لا، يجب أن نجد السبل والوسائل لإعادة تأسيس علاقات الجوار، أو على الأقل علاقات أكثر هدوءًا".