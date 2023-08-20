"الغارديان": ساركوزي يواجه سيلا من الانتقادات لدفاعه عن غزو روسيا لأوكرانيا
ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، تعرض لانتقادات شديدة إثر تصريحات دافع فيها عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ودعا أوكرانيا إلى قبول الاحتلال الروسي لشبه جزيرة القرم وغيرها من الأراضي المتنازع عليها.
ووفق الصحيفة، أصر ساركوزي في مقابلة للترويج لمذكراته "وقت المعركة " "Le Temps des Combats"، على أنه لا ينبغي السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى الناتو أو الاتحاد الأوروبي، ويجب أن تظل محايدة لتهدئة مخاوف روسيا من أن تكون محاطة بـ جيران معاديين.
المتحاربان
وقالت "الغارديان"، إن ساركوزي ذهب أبعد من ذلك في كتابه عندما وصف طرفي الصراع بـ"المتحاربين"، وانتقد دعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لكييف.
وقال ساركوزي في مذكراته: " إننا نخوض حربًا ضد روسيا دون أن نكون منخرطين على الأرض، لكننا نقوم بتسليم الأسلحة إلى أحد المتحاربين، روسيا ستبقى جارتنا سواء أحببنا ذلك أم لا، يجب أن نجد السبل والوسائل لإعادة تأسيس علاقات الجوار، أو على الأقل علاقات أكثر هدوءًا".
وأضاف "على روسيا أن تتخلى عن جميع الأعمال العسكرية ضد جيرانها، ويجب على أوكرانيا أن تتعهد بالبقاء على الحياد، كما وصف عودة شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا بأنها وهمية".
وقالت الصحيفة، إن "ساركوزي لطالما كان مؤثرًا على الكرملين، ويتباهى دومًا بصداقته مع "بوتين"، وإن وجهة نظره، ومجموعة من السياسيين الفرنسيين، لا تزال تتشبث بالعلاقة الخاصة التي نشأت في زمن شارل ديغول أواخر الستينيات من القرن الماضي"، بحسب المؤرخة الفرنسية "سيسيل فايسي".
المهرج ساركوزي
ووصف "توماس هندريك إلفيس"، الرئيس الإستوني السابق، نظيره الفرنسي بلغة دبلوماسية قائلًا: "ساركوزي أصبح أكثر رؤساء السياسة الخارجية كذبًا في فرنسا، كما يجب ألّا يؤخذ حديث هذا المهرج على محمل الجد".
وأضافت الصحيفة، أن ساركوزي أشار في مذكراته أيضًا إلى عدد من السياسيين مثل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق جوردون براون الذي وصفه بأنه "رجل شغوف وعاطفي في كثير من الأحيان، ويحب كل ما يتعلق بالنظرية أو المبادئ العظيمة أو المسائل الفكرية".
وكذلك الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" الذي وصفه "ساركوزي" بأنه "بارد جدًا ومنطوٍ ولا يهتم إلا بشكل هامشي بمن حوله"، وفقًا للصحيفة.
المصدر: صحيفة "الغارديان" البريطانية.