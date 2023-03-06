بسبب "إضعاف القضاء".. قلق من تأثير احتجاج جنود الاحتياط على الجيش الإسرائيلي

أعرب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، خلال محادثات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، عن قلقه من "اتساع ظاهرة رفض الخدمة العسكرية، بسبب إضعاف القضاء"، وتأثير احتجاج الجنود والتداعيات المحتملة لذلك داخل الجيش، بحسب موقع "واللا" العبري.

وأوضح هليفي، أن "اتساع دائرة الاحتجاج على مخطط إضعاف القضاء، قد يضر في كفاءة وأهلية الجيش الإسرائيلي".

وبحسب الموقع، "جاء إجراء المحادثات بين هليفي ونتنياهو، على خلفية إعلان العشرات من جنود وضباط قوات الاحتياط التابعة للجيش الإسرائيلي عن رفضهم للخدمة العسكرية".

وأكد هليفي خلالها، أن "الحديث حول رفض الخدمة العسكرية قد يضر بالفعل بالكفاءة العملياتية للجيش".

وذكر الموقع أن "هليفي ومسؤولين آخرين في الجيش الإسرائيلي، قلقون للغاية من أن الإجراءات الاحتجاجية التي يتخذها جنود الاحتياط ضد خطة الحكومة لإضعاف النظام القضائي، قد تضر بالفعل بالكفاءة العملياتية لأنشطة الجيش".