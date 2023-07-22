غالانت يدعو لتأجيل التصويت في إسرائيل على إلغاء بند "المعقولية"‎

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الجمعة، إن الوضع في بلاده "مقلق للغاية"، وذلك على خلفية الاحتجاجات العارمة في أرجاء البلاد اعتراضاً على تعديلات قضائية مرتقبة، منها بند "المعقولية".

وكان الآلاف من ضباط وأفراد الاحتياط في الجيش الإسرائيلي قد هددوا بوقف الخدمة التطوعية، احتجاجًا على التعديلات القضائية، التي تنوي حكومة بنيامين نتنياهو إقرارها.

ونقلت القناة "12" العبرية، عن غالانت قوله: "الوضع مقلق للغاية، لنؤجل التشريع في التعديلات القضائية".

ودعا إلى تأجيل التصويت المقرر يوم الاثنين المقبل في الكنيست، على إلغاء بند "المعقولية" في التعديلات، للحد من صلاحية المحكمة العليا الإسرائيلية.

وقال مكتب الوزير في بيان مقتضب: "غالانت بصفته وزيراً في الحكومة الحالية، يعمل بشتى الطرق لتحقيق إجماع واسع، يهدف إلى منع الإضرار بأمن إسرائيل وإبعاد الجيش عن الخلاف السياسي حول قوانين القضاء".

وصعّدت المعارضة الإسرائيلية من حدة الاحتجاجات مؤخرًا على التعديلات القضائية، لتصل إلى قوات الاحتياط بالجيش، وسط مخاوف من أثر ذلك على أمن إسرائيل.