مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريلأ ف ب

"مشكلة كبيرة".. أول تعليق من الاتحاد الأوروبي على انقلاب الغابون

قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن وزراء دفاع دول التكتل سيناقشون الموقف في الغابون وإذا تأكد وقوع انقلاب هناك فذلك سيأتي بالمزيد من الاضطرابات للمنطقة.

ووصف بوريل ما يحدث في غرب إفريقيا بأنه يمثل مشكلة كبيرة لأوروبا.

مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
انقلاب الغابون.. لحظة بلحظة

وأضاف متحدثا أمام اجتماع لوزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في توليدو بإسبانيا "إذا تأكد ذلك، فسيكون انقلابا عسكريا آخر يزيد من الاضطرابات في المنطقة بأكملها".

وظهرت مجموعة من كبار ضباط الجيش الغابوني على شاشة التلفزيون في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وأعلنوا الاستيلاء على السلطة بعد وقت قصير من إعلان لجنة الانتخابات فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة.

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