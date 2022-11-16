إيران.. الحكم بإعدام 3 متظاهرين بتهمة "محاربة الله"

أصدر القضاء الايراني يوم الأربعاء، حكما على ثلاثة متظاهرين مناهضين للحكومة في طهران بالإعدام بتهم مختلفة منها "الفساد في الأرض" و"محاربة الله"، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وقالت تلك الوسائل إن "من حق الثلاثة الطعن على الأحكام".

وتفيد تقارير رسمية أن ما يصل إلى 19 من بين آلاف الأشخاص الذين اعتقلوا في مدينتي طهران وكرج، لمشاركتهم في الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني في حجز الشرطة في 16 أيلول/سبتمبر، يواجهون عقوبة الإعدام.

وكانت الولايات المتحدة قد عبرت عن قلقها يوم الإثنين الفائت، بشأن تقارير عن اعتقالات جماعية ومحاكمات صورية وحكم بالإعدام على متظاهرين في إيران.

وقالت واشنطن إن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة يجب ألا تمر دون عواقب.

وذكر جيك سوليفان مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض في بيان "الولايات المتحدة، التي تقف إلى جانب شركائنا وحلفائنا في جميع أنحاء العالم، ستواصل السعي لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات من خلال العقوبات وغيرها من الوسائل".

ورحب بالعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.