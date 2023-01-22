إسرائيل.. أزمة داخل تحالف نتنياهو بسبب صلاحيات سموتريتش بوزارة الدفاع 

ووفق الاتفاقيات الائتلافية، يشغل سموتريتش منصبي وزير المالية ووزير ثان بوزارة الدفاع، وحصل على مسؤوليات عن أجهزة أمنية تابعة للجيش الإسرائيلي، بحيث يكون مسؤولا عن الإدارة المدنية، وعن منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، اليوم الأحد، إن "الأزمة داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي تأتي على إثر عدم حصول سموتريتش على صلاحياته الخاصة بوزارة الدفاع"، الأمر الذي أثار غضب قادة الصهيونية الدينية.