اتفاق بين وارسو وكييف حول نقل القمح الأوكراني

أعلن وزير الزراعة البولندي روبرت تيلوس، اليوم الثلاثاء، أن بولندا وأوكرانيا توصلتا إلى اتفاق بشأن استئناف عملية نقل الحبوب الأوكرانية عبر هذا البلد بعدما علقت السبت.

وقال روبرت تيلوس، في ختام لقاء مع مسؤولين أوكرانيين: "لقد تمكنا من وضع آليات تضمن عدم بقاء طن واحد من القمح في بولندا، وأن تمر البضائع عبر بولندا" اعتباراً من السبت المقبل.