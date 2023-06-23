الناتو ينجز أهم مناورات جوية في تاريخه

وأضاف غيرهارتس، من قاعدة "جاغيل" الجوية في ألمانيا: "التدريبات كانت ناجحة تماما، ليس فقط على الصعيد التكتيكي، بل أيضا تنظيميا".

وأوضح أنه "من بين 2000 طلعة مخطط لها، تم إجراء 1800، وهو معدل إنجاز قياسي لهذا النوع من التدريبات".

وكانت ألمانيا قد نسقت تلك المناورات المسماة "إير ديفاندر 23"، والتي شاركت فيها نحو 250 طائرة عسكرية من 25 دولة عضوا في "الناتو" وشريكة، من بينها اليابان والسويد المرشحة لعضوية الحلف.

وشارك ما يصل إلى 10 آلاف عنصر في التدريبات التي تهدف خصوصا لتعزيز قابلية التشغيل البيني والحماية من الطائرات المسيرة وصواريخ "كروز" في حال وقوع هجوم على مدن أو مطارات أو موانئ على أراضي دول "الناتو".

وحفزت الحرب الروسية الأوكرانية التحالف العسكري الغربي الذي تم إنشاؤه منذ نحو 75 عامًا لمواجهة الاتحاد السوفيتي، وقد خرجت كل من فنلندا والسويد عن حيادهما الطويل وطلبتا الانضمام إلى "الناتو" بعد بدء تلك الحرب في 24 شباط/فبراير 2022.