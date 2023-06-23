الناتو ينجز أهم مناورات جوية في تاريخه
أنجز حلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم الجمعة، أهم مناوراته الجوية التي تهدف لإظهار وحدة أعضائه خصوصا في مواجهة التهديدات المحتملة من روسيا، من خلال استعراض قوته في وسط أوروبا وشرقها، وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس".
وقال قائد القوات الجوية الألمانية إينغو غيرهارتس: "أردنا أن نظهر أن هذه الدول الـ25 المختلفة يمكنها العمل معا من اليوم الأول، وقد نجحنا".
وأضاف غيرهارتس، من قاعدة "جاغيل" الجوية في ألمانيا: "التدريبات كانت ناجحة تماما، ليس فقط على الصعيد التكتيكي، بل أيضا تنظيميا".
وأوضح أنه "من بين 2000 طلعة مخطط لها، تم إجراء 1800، وهو معدل إنجاز قياسي لهذا النوع من التدريبات".
وكانت ألمانيا قد نسقت تلك المناورات المسماة "إير ديفاندر 23"، والتي شاركت فيها نحو 250 طائرة عسكرية من 25 دولة عضوا في "الناتو" وشريكة، من بينها اليابان والسويد المرشحة لعضوية الحلف.
وشارك ما يصل إلى 10 آلاف عنصر في التدريبات التي تهدف خصوصا لتعزيز قابلية التشغيل البيني والحماية من الطائرات المسيرة وصواريخ "كروز" في حال وقوع هجوم على مدن أو مطارات أو موانئ على أراضي دول "الناتو".
وحفزت الحرب الروسية الأوكرانية التحالف العسكري الغربي الذي تم إنشاؤه منذ نحو 75 عامًا لمواجهة الاتحاد السوفيتي، وقد خرجت كل من فنلندا والسويد عن حيادهما الطويل وطلبتا الانضمام إلى "الناتو" بعد بدء تلك الحرب في 24 شباط/فبراير 2022.
ولفت قائد القوات الجوية الألمانية أن فكرة التدريب نشأت عام 2018، جزئيا ردا على ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، ويهدف أن يكون شكلا من أشكال التأمين للجناح الشرقي للحلف الأطلسي، رغم أنه لا يستهدف أحدا على وجه التحديد.
لكن تلك المناورات تهدف أيضا إلى توجيه رسالة خصوصا إلى روسيا، وفق سفيرة الولايات المتحدة في ألمانيا آيمي غوتمان.
وقالت غوتمان: "سأكون مندهشة للغاية إذا لم يلاحظ زعيم عالمي ما يظهره هذا على صعيد روح الحلف وقوته، ويشمل ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".