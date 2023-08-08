روسيا تعلن إحباط محاولة إنزال للقوات الأوكرانية على نهر دنيبر
أعلن حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، المعين من قبل روسيا، اليوم الثلاثاء، إحباط القوات الروسية محاولة إنزال لقوات أوكرانية، باستخدام قوارب، على الضفة اليسرى لنهر "دنيبر" عند بلدة كازاتشي لاغيري.
ونقلت وكالة "ريانوفستي" عن سالدو قوله، إن "مجموعات أوكرانية مسلحة حاولت في الليل تنفيذ عملية إنزال، باستخدام زورقين، على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من بلدة كازاتشي لاغيري، وتم إحباط محاولة الإنزال، ولا وجود لمسلحي العدو في المنطقة"، مؤكدًا أن "الضفة اليسرى تحت حماية محصنة من القوات الروسية، وأي محاولة إنزال سيتم القضاء عليها"، وفق تعبيره.
وأشار حاكم خيرسون، إلى أن القوات الروسية "دمرت زوارق القوات الأوكرانية، التي حاولت تنفيذ عملية الإنزال، وقضى المسلحون غرقًا؛ حيث منعت نيران المدفعية الروسية عودة المتسللين إلى الضفة اليمنى".
وكانت أوكرانيا، استهدفت بالصواريخ يوم الأحد الماضي، جسر تشونغار الرابط بين مقاطعة خيرسون وشبه جزيرة القرم، فيما تحاول بشكل دوري تنفيذ إنزالات عسكرية على الضفة اليسرى من نهر دنيبر، حيث تتمركز القوات الروسية هناك.