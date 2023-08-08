روسيا تعلن إحباط محاولة إنزال للقوات الأوكرانية على نهر دنيبر

أعلن حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، المعين من قبل روسيا، اليوم الثلاثاء، إحباط القوات الروسية محاولة إنزال لقوات أوكرانية، باستخدام قوارب، على الضفة اليسرى لنهر "دنيبر" عند بلدة كازاتشي لاغيري.

ونقلت وكالة "ريانوفستي" عن سالدو قوله، إن "مجموعات أوكرانية مسلحة حاولت في الليل تنفيذ عملية إنزال، باستخدام زورقين، على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من بلدة كازاتشي لاغيري، وتم إحباط محاولة الإنزال، ولا وجود لمسلحي العدو في المنطقة"، مؤكدًا أن "الضفة اليسرى تحت حماية محصنة من القوات الروسية، وأي محاولة إنزال سيتم القضاء عليها"، وفق تعبيره.