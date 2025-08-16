خلال قمة ألاسكا.. بوتين يكسر "بروتوكول التحرك" خارج روسيا (فيديو)

تخلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، خلال زيارته لولاية ألاسكا الأمريكية لعقد اجتماع مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، عن البروتوكول المخصص له عند التنقل خارج روسيا.

ويمثل كسر بوتين لبروتوكوله الخاص في التنقل من خلال ركوبه سيارة الرئيس الأمريكي المصفحة من طراز "كاديلاك وان" المعروفة بلقب "ذا بيست" (الوحش)، وذلك بدعوة شخصية من ترامب، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

وبحسب الصحيفة، "جاء انتقال بوتين مع ترامب إلى مقر المحادثات في ألاسكا مباشرة بعد جلسة التصوير المشتركة، في مشهد غير مألوف، إذ اعتاد بوتين استخدام سيارته الرئاسية الروسية "أوروس" التي رافقته في جميع زياراته الخارجية منذ 2018.

وعُقد اللقاء بين الزعيمين في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية في ألاسكا، حيث استمرت المحادثات المغلقة نحو ساعتين و45 دقيقة، بمشاركة مسؤولين بارزين من الجانبين.

وضم الوفد الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الدفاع أندريه بيلاوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، إضافة إلى الممثل الخاص للرئيس للتعاون الاقتصادي كيريل دميترييف، بينما رافق ترامب فريقه الدبلوماسي والأمني.