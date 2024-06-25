بايدن يعلق على محاولة إغراق الطفلة الفلسطينية

وبحسب ما ورد، أمسكت المرأة بالصبي الذي تمكن من الإفلات منها، ثم أمسكت بالفتاة ودفعتها تحت الماء.

وقال بايدن، على منصة "إكس"، الاثنين: "لا ينبغي أبدًا أن يتعرض أي طفل لهجوم عنيف، وقلبي مع العائلة".

وأضاف: "إنني قلق جدا بسبب التقارير التي تفيد بمحاولة إغراق طفلة فلسطينية أمريكية تبلغ 3 سنوات".

وعقد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) فرع تكساس، السبت، مؤتمرا صحافيا بشأن الحادثة، داعيا إلى إجراء تحقيق في جرائم الكراهية.

وقالت الأم، في بيان صادر عن المجلس، إن عائلتها أمريكية من أصل فلسطيني.

وتأتي هذه الحادثة في حين أجّجت حرب غزة المشاعر في الولايات المتحدة، وشهدت الجامعات احتجاجات عديدة.