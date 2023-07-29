الإعصار دوكسوري يتقدم باتجاه العاصمة الصينية

بدأت الأمطار تهطل على شمال الصين، اليوم السبت، مع تقدم الإعصار دوكسوري، إحدى أقوى العواصف التي تضرب البلاد منذ سنوات، نحو العاصمة بكين، بعد أن اجتاح الفلبين وتايوان وضرب ساحل الصين.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الصينية إن منطقة واسعة تشمل العاصمة تواجه احتمال التعرض لكوارث العواصف المطيرة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وأشارت إلى أن هذه المخاطر تتراوح من متوسطة إلى عالية.