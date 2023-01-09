انتحار مخرج سينمائي إيراني بعد الإفراج عنه

وأضاف: "تم اعتقال جعفري راد، قبل أسابيع قليلة، خلال الاحتجاجات في مدينة كرج، وأثناء ذهابه إلى منزله، وعندما تمكن أخيرًا من شرح هويته ومهنته بعد حوالي أسبوعين، واتضح أنه لم يكن حاضرًا في المظاهرات، أطلق سراحه".

ولم يقدم مدير المجلة السينمائية أي تفسير إضافي عن ذلك، ولم تعلن وكالات الأنباء الرسمية مثل وكالة أنباء "الطلبة" الإيرانية عن وفاته إلا صباح الأحد.

ووُلد محسن جعفري راد، العام 1986، وتخرج بدرجة الماجستير في السينما، وكتب لسنوات عديدة في المطبوعات والمجلات السينمائية، خاصة مجلة "فيلم أمروز".