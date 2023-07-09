لماذا تعثر الهجوم الأوكراني المضاد؟ أسباب محددة تشرح "الإخفاق"

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إن الجيش الأوكراني يخوض واحدة من أكثر المعارك شراسة مع الجيش الروسي الذي يفوقه عدة وعتادا وتفوقًا.

ونشر الجيش الروسي على سفوح بلدة بولوي جنوب أوكرانيا عددا من نقاط المراقبة لرصد تحركات الجيش الأوكراني من على بعد نحو ستة أميال من البلدة.

وقال الضابط في لواء الدفاع الإقليمي الأوكراني 108 أوليكسي تيلين للصحيفة إن قواته تمكنت من " تدمير نظام المراقبة الروسي المعروف باسم "مورم -إم" أربع مرات لكن القوات الروسية تمكنت على الفور من تثبيت نظام جديد للمراقبة."

وتحدثت وول ستريت جورنال في تقريرها عن نجاح القوات الأوكرانية "مرات عديدة في التفوق على القوات الروسية الغازية العام الماضي" في مواقع عدة رغم قلة عددها وعتادها لكن الصحيفة اعتبرت أن "كل ذلك انتهى الآن" مشيرة إلى عجز القوات الأوكرانية عن طرد القوات الروسية التي قالت إنها استعدت أشهرًا للمعركة عبر بناء دفاعاتها وتجهيز الملاجئ وحقول الألغام التي يزيد عمق بعضها عن 15 ميلًا.

وبينت الصحيفة أن "افتقار اوكرانيا للموارد يمثل تحديًا لا يقل خطورة عن متانة الدفاعات الروسية."

وتابعت أنه "على الرغم من تسلم أوكرانيا أسلحة غربية جديدة خلال الأشهر الماضية وقرار الولايات المتحدة الجمعة إرسال قنابل عنقودية فتاكة لكييف، إلا أن محاولات الأخيرة للتقدم جنوبًا نحو بحر أزوف عبر الأراضي الروسية قد توقفت."

ونقلت الصحيفة عن مايكل أوهانلون، المتخصص في الدراسات الأمنية في معهد بروكينغز في واشنطن قوله إن "هجوم الجيش الروسي للسيطرة على أراض أوكرانية جديدة بداية العام لم يكن ناجحًا، لكن الاحتفاظ بمواقع دفاعية سيكون أمرًا أسهل". مشيرا إلى تعبئة روسيا لأكثر من 250 ألف جندي، العام الماضي.

وبينت الصحيفة أن أوكرانيا " تفتقر إلى القوة النارية والتفوق الجوي"، عازية ذلك إلى امتلاك كييف عددا صغيرا من الطائرات المقاتلة والمروحيات التي تعود إلى الحقبة السوفيتية وبعضها قدمه حلفاء سابقون في الكتلة الشرقية لحلف الناتو.

في المقابل تمتلك روسيا طائرات سوخوي المتطورة ومروحيات "كا-52" الهجومية.

ويرى محللون عسكريون أن أوكرانيا ما زالت تبحث عن نقاط ضعف لدى الروس لكي تستخدم أفضل ما لديها من المعدات العسكرية الغربية الجديدة.

وتشير الصحيفة إلى إن العديد من هذه المعدات علق في حقول الألغام الروسية أوائل يونيو وبعضها لم يتم رؤيته في ساحة المعركة، فيما يتطلب تدريب القوات الأوكرانية على البعض الآخر من هذه المعدات ليتم استخدامها في الهجمات التي تشنها ضد القوات الروسية.

المصدر: صحيفة "وول ستريت جورنال"