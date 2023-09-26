أردوغان يدشن مجمَّعًا للإنتاج العسكري وخط أنابيب في نخجوان الأذرية

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، عن تدشين مصنع للصيانة والإنتاج العسكري في منطقة نخجوان التابعة لأذربيجان، وفقًا لما أوردته قناة "تي آر تي" التركية.

وقال أردوغان للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من أذربيجان، إن التطورات الحالية أظهرت أهمية الاعتماد على القدرات المحلية في الصناعات الدفاعية.

وأعلن أردوغان كذلك عن تدشين خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي بين" إغدير ونخجوان"، بهدف الوصول إلى مدى إجمالي بطول 80 ألفًا و150مترًا.

وقال أردوغان كذلك: "توجت زيارتنا إلى منطقة نخجوان بتوقيع ثلاث اتفاقيات في مجالات الطاقة والمواصلات والإسكان العام".