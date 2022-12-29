"لوموند": دعوات متصاعدة لضمان العدالة والأمن للأكراد في فرنسا بعد هجوم باريس

وقالت الشخصيات في رسالتها إنّه "من الواضح أن هذا العمل الحقير (في إشارة إلى هجوم يوم الجمعة الماضي) يثير مسألة ظهور أفكار اليمين المتطرف في فرنسا والمسؤولية الجسيمة للنساء والسياسيين الذين يتهمون الأجانب بكل الشرور".

مضيفة أنّ "هذا الفعل هو أكثر بكثير من مجرد جريمة عنصرية يرتكبها عنصري"، وأنه "من الجُبن أن يتم حجب البعد الآخر للمشكلة، وهو الجانب الأكبر منها".

وأكدت الرسالة أنّ "هذا الهجوم يعكس بلا شك معاناة الكثير من الناس الذين يواجهون الموت باستمرار أينما كانوا".

وأضافت الرسالة أن "الشعب الكردي هو أكبر أمة في العالم دون دولة، إذ وجد هذا الشعب ،الذي يضم أكثر من 40 مليون نسمة، نفسه مستعمرًا بعد الحرب العالمية الأولى".

وتابعت "كانت كردستان جزءًا من السلطنة العثمانية ثم تقاسمتها القوى الغربية بين تركيا وسوريا وإيران والعراق بموجب معاهدة لوزان عام 1923".