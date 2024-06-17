إلغاء مجلس الحرب الإسرائيلي.. خطوة "جريئة" تمهد الطريق لأزمة جديدة

قطع قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بإلغاء "مجلس الحرب"، اليوم الإثنين، الطريق أمام وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، لمواصلة ضغوطه للانضمام إلى هذا المجلس.

وجاء القرار بعد أسبوع من استقالة وزير الدفاع السابق بيني غانتس من الحكومة والائتلاف، وهي الخطوة التي أفرغت هذا المجلس من مضمونه.

وقالت صحيفة "معاريف" الإثنين، إن نتنياهو أبلغ الوزراء بأنه أوقف العمل بهذا المجلس المصغر، وبرّر ذلك بأن تشكيله كان شرطًا مكتوبًا بالاتفاق الائتلافي مع غانتس، وأن استقالة الأخير أفرغت الاتفاق من مضمونه.

وأخبر نتنياهو الوزراء، وفق الصحيفة، أن من حقه أن يُجري مشاورات مع أية تشكيلة وزارية يراها، ومن ثم لا حاجة لبقاء هذا المنتدى المصغر.

مجلس إشكالي

وفي آذار/ مارس الماضي، استقال جدعون ساعر، من الحكومة والائتلاف ومن شراكته مع غانتس، احتجاجًا على عدم إشراكه في مجلس الحرب والقرارات ذات الصلة بأمن البلاد، ما يعني أن هذا المجلس طالما أثار المشكلات مع شركاء نتنياهو.

وكان الوزير المتطرف بن غفير، وكذلك زعيم كتلة "الصهيونية الدينية" وزير المالية بتسلئيل سموتريتس، يضغطان بدورهما على نتنياهو للانضمام لهذا المجلس، ويزعمان أنه يهمّش تيارًا كاملاً ويقصيه عن القرارات المتعلقة بالحرب.

وفوَّت نتنياهو الفرصة على بن غفير وسموتريتش لمواصلة ضغوطهما؛ إذ كان سيعني ضمهما إثارة المزيد من الاحتقان مع البيت الأبيض، والذي يرى أن الوزيرين المتطرفين يقوضان الجهود الأمريكية ويدفعان نتنياهو نحو تبني أجندتيهما اليمينية المتطرفة.

وخلال الأسابيع الأخيرة، توقع مراقبون إسرائيليون أن يقرر نتنياهو حل هذا المجلس، بغية التحرر من ضغوط شركائه في الحكومة من اليمين المتطرف.

خيارات نتنياهو

صحيفة "يسرائيل هايوم" رأت، في وقت سابق، أن أحد الحلول التي قد يلجأ إليها نتنياهو هو تشكيل ما أسمته "المنتدى السباعي"، والذي سيضم وقتها بن غفير وسموتريتش وآخرين.