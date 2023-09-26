البيت الأبيض: ليس لدينا إعلانات بتزويد أوكرانيا بصواريخ أتاكمز

أكد البيت الأبيض، الاثنين، أنه ليس لديه إعلانات في هذا الوقت فيما يتعلق بتوفير أنظمة الصواريخ التكتيكية بعيدة المدى "أتاكمز" لأوكرانيا، وفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي، جون كيربي.

و"أتاكمز"، هو صاروخ باليستي تشغيلي تكتيكي طورته شركة "لوكهيد مارتن"، يمكن إطلاقه من قاذفات اللهب.