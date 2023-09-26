البيت الأبيض: ليس لدينا إعلانات بتزويد أوكرانيا بصواريخ أتاكمز
أكد البيت الأبيض، الاثنين، أنه ليس لديه إعلانات في هذا الوقت فيما يتعلق بتوفير أنظمة الصواريخ التكتيكية بعيدة المدى "أتاكمز" لأوكرانيا، وفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي، جون كيربي.
و"أتاكمز"، هو صاروخ باليستي تشغيلي تكتيكي طورته شركة "لوكهيد مارتن"، يمكن إطلاقه من قاذفات اللهب.
وكانت وسائل إعلام أمريكية، ذكرت أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن أخبر نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الولايات المتحدة سترسل عددًا صغيرًا من أنظمة أتاكمز إلى أوكرانيا".
بيد أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، قال الخميس الماضي في مؤتمر صحفي، إن "بايدن قرر في النهاية عدم تزويد أوكرانيا بأنظمة أتاكمز، لكن هذا ممكن في المستقبل".