موسكو تعلن مشاركتها في مفاوضات أممية بشأن "اتفاق الحبوب"

وقالت زاخاروفا للصحافيين إن "الجولة المقبلة من المشاورات مقررة، في 13 آذار/مارس، في جنيف، وسيناقش الوفد الروسي المؤلف من ممثلي عدد من الوزارات الاتفاقية".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، وصف وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف المفاوضات الهادفة إلى تمديد الاتفاقية بأنها "معقّدة".