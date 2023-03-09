موسكو تعلن مشاركتها في مفاوضات أممية بشأن "اتفاق الحبوب"
أعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن مندوبين روسًا يعتزمون مناقشة تجديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية في جنيف، يوم الإثنين، بعد أن شككت موسكو في احتمال تمديدها.
وقالت زاخاروفا للصحافيين إن "الجولة المقبلة من المشاورات مقررة، في 13 آذار/مارس، في جنيف، وسيناقش الوفد الروسي المؤلف من ممثلي عدد من الوزارات الاتفاقية".
وفي وقت سابق اليوم الخميس، وصف وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف المفاوضات الهادفة إلى تمديد الاتفاقية بأنها "معقّدة".