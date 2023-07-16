تقرير: منصة تواصل تتحول لحرب فعلية بين روسيا وأوكرانيا

ذكر تقرير نشرته صحيفة "التايمز" البريطانية، أن تيلغرام شكلت ساحة معركة افتراضية لحرب حقيقية للغاية منذ الأيام الأولى للحرب الروسية الأوكرانية.

وأشارت الصحيفة إلى المعلومات التي ساهمت في إنقاذ حياة أشخاص من الضربات الجوية وتحركات القوات وصور المفقودين على القنوات التي تم إنشاؤها على تيلغرام بعد اندلاع الحرب.

وأتاحت قنوات تيلغرام للجمهور الإطلاع على صور جثامين جنود بلا أطراف، وشهادات أسرى الحرب، وصور مروعة لتداعيات الغارات الجوية وحتى مقاطع فيديو توثق جرائم حرب على نطاق وحشي وغير مسبوق، وفقا للصحيفة.

ويضمن تطبيق تيلغرام الخصوصية من خلال إرسال جميع الرسائل بموجب التشفير التام بين الأطراف، كما يمكن المستخدمين من توجيه الرسائل أو الاتصال ببعضهم البعض باستخدام خاصية إخفاء رقم الهاتف؛ مما يجعله أداة اتصال قوية لأولئك الذين يخشون العقاب على ما يكتبونه.

وقالت الصحيفة البريطانية " على عكس ما اعتدنا في التاريخ من أن الأزمات والحروب تبدأ بطلقة أو طعنة؛ أصبحت تبدأ الآن برسالة صوتية على تيلغرام كما حدث في تمرد قوات فاغنر الذي بدأ برسالة من قائدها يفغيني بريغوجين".