"ستقطع العلاقات مع إسرائيل".. يهود المكسيك غير متحمسين للرئيسة الجديدة

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة "كان"، اليوم الاثنين، أن اليهود في المكسيك غير متحمسين للرئيسة الجديدة التي تحمل الديانة اليهودية، كلوديا شينباوم، والتي أصبحت أول امرأة تقود المكسيك.

ووفق الهيئة فإن شينباوم لا تخفي هويتها الدينية لكنها في الوقت نفسه لا تسلط الضوء عليها أيضًا، وفي الجالية اليهودية يقولون: "ليس لها أي صلة بنا".

وقالت إن "شينباوم" انتخبت رئيسة للمكسيك، وأصبحت أول امرأة في هذا المنصب، وهي حفيدة المهاجرين اليهود من بلغاريا وليتوانيا، وقبل دخولها عالم السياسة.