مسيرة أوكرانية تصيب 3 أشخاص في بلدة روسية
أصيب 3 أشخاص، عندما تسببت طائرة مسيرة تابعة لأوكرانيا في انفجار وسط بلدة روسية، يوم الأحد، بحسب ما أفادت وكالة أنباء "تاس".
ونقلت الوكالة الروسية عن مصدر، قوله، إن "طائرة أوكرانية دون طيار من طراز Tu-141 Striz، مليئة بالمتفجرات، تسببت بانفجار في بلدة كيرييفسك بمنطقة تولا".
وأضافت الوكالة أن الانفجار أدى إلى إصابة 3 أشخاص، ووقوع أضرار بثلاثة مبان سكنية.
وأشارت "تاس" إلى أنه "لا يُعتقد أن أيًّا من المصابين في الانفجار أصيب بجروح خطيرة".
وقال ممثل خدمات الطوارئ المحلية لوكالة "تاس" إن الانفجار، الذي وقع نحو الساعة الـ3.20 مساء، تسبب في حفرة كبيرة في قلب كيرييفسك.
وانتشرت شظايا زجاج النوافذ المكسورة عبر درج مبنى سكني مجاور.
وأبلغت روسيا في السابق عن هجمات بطائرات دون طيار في بضع بلدات ومدن، بعضها يقع على بعد مئات الكيلومترات من حدودها مع أوكرانيا.
وقتِل ثلاثة من أفراد القوات الجوية الروسية في الـ26 من كانون الأول/ ديسمبر عندما أسقطت طائرة مسيرة يعتقد أنها أوكرانية في القاعدة الرئيسة للقاذفات الإستراتيجية الروسية بالقرب من مدينة "ساراتوف" بعد أن حلقت مئات الكيلومترات عبر المجال الجوي الروسي.