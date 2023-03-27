مسيرة أوكرانية تصيب 3 أشخاص في بلدة روسية

أصيب 3 أشخاص، عندما تسببت طائرة مسيرة تابعة لأوكرانيا في انفجار وسط بلدة روسية، يوم الأحد، بحسب ما أفادت وكالة أنباء "تاس".

ونقلت الوكالة الروسية عن مصدر، قوله، إن "طائرة أوكرانية دون طيار من طراز Tu-141 Striz، مليئة بالمتفجرات، تسببت بانفجار في بلدة كيرييفسك بمنطقة تولا".

وأضافت الوكالة أن الانفجار أدى إلى إصابة 3 أشخاص، ووقوع أضرار بثلاثة مبان سكنية.

وأشارت "تاس" إلى أنه "لا يُعتقد أن أيًّا من المصابين في الانفجار أصيب بجروح خطيرة".