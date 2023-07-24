بوتين يرفع أعمار العسكريين في الاحتياط 5 سنوات

قالت وكالة "تاس" الروسية، اليوم الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقّع قانونًا يقضي برفع سقف أعمار العسكريين الاحتياط 5 سنوات لمن تقل رتبتهم العسكرية عن ضابط.

وذكرت الوكالة، أن "القانون الجديد سيطال المواطنين الروس الذين يحملون رتبًا عسكرية غير رفيعة كالجنود والبحارة والرقباء وصف ضباط".

وبموجب القانون الجديد تم رفع الحد العمري للعسكريين الموجودين في الاحتياط من الدرجة الأولى من 35 إلى 40 عامًا، والعسكريين من الدرجة الثانية من 45 إلى 50 عامًا، والعسكريين من الدرجة الثالثة من 50 إلى 55 عامًا.

وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ اعتبار من بداية العام المقبل، فيما سيتم توفير فترة انتقالية في بداية عام 2028 ليتم تحويل العسكريين في الاحتياط إلى التقاعد على مراحل.

ويأتي هذا القانون في ظل تصاعد وتيرة القتال على الجبهة الأوكرانية، حيث تصد القوات الروسية، لهجوم أوكراني مضاد، قالت موسكو إنه لم يحقق أي من أهدافه بعد .