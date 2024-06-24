شولتس يخرج عن صمته ويحذر من فوز "لوبان" في انتخابات فرنسا

وأشار في معرض حديثه إلى أنه وبغض النظر عن نتيجة الانتخابات الفرنسية المبكرة، فإن ألمانيا ستبقى تعمل مع الرئيس الفرنسي باعتباره "الأساس في التعاون على المستوى الثنائي والأوروبي".

وشهدت الأيام الماضية رفضًا كبيرًا لمارين لوبان في الداخل الفرنسي، كما في الخارج، ونشرت صحيفة "لوموند"، أمس الأحد، عريضة، وقعها 170 دبلوماسيًّا حاليًّا وسابقًا، تحذر من فوز محتمل لليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقالت الصحيفة الفرنسية، إن الموقعين على الوثيقة (في رأيهم) يرون أن الفوز المحتمل للحزب من شأنه إضعاف فرنسا وأوروبا.

وجاء في العريضة "لقد رأينا روسيا تغزو دولًا ذات سيادة وتدمر بمجموعة من الدبابات ما كان يضمن السلام في القارة الأوروبية.. وشهدنا الإرهاب ينال من الديمقراطيات، والأنظمة غير الليبرالية تقلص التعددية وحرية الإعلام".