وسط جدل.. المجلس الدستوري الفرنسي يقر قانون إعمار "أفقر الأقاليم"

وافق المجلس الدستوري الفرنسي، مع بعض التحفظات، على قانون الحكومة "لإعادة إعمار مايوت". ويهدف هذا القانون تحديدًا إلى تشديد قوانين الهجرة ومكافحة السكن العشوائي في أفقر أقاليم فرنسا.

وأشار نواب من الاشتراكيين واليساريين والخضر في منتصف يوليو/تموز الماضي إلى هذا القرار، مطالبين بمراجعة العديد من التدابير الواردة في قانون الهجرة، وحكم المجلس الدستوري بدستورية أحكام قانون إعادة تأسيس أرخبيل مايوت.

وقال تقرير لإذاعة فرنسا الدولية إن إقرار القانون رافقه جدل، حيث هاجم النواب في البداية إجراءً يشترط حصول آباء الأطفال الفرنسيين على تصريح إقامة، بشرط دخول البلاد بشكل قانوني.

وجادل النواب بأن هذا الحكم "يتعارض بشكل واضح مع مبدأ المساواة"، ويُقوّض على وجه الخصوص "مبدأ حماية المصالح الفضلى للطفل"، معتقدين أنه "سيُبقي الأطفال الذين لن يكون لآبائهم الحق في البقاء في فرنسا في فقر وتشرد".

ومع ذلك، اعتبر المجلس أن الخصائص الديموغرافية للمجتمع، "الذي يشهد تدفقات هجرة كبيرة جدًا"، تُشكل "خصائص وقيودًا خاصة" بموجب المادة 73 من الدستور، مما يُبرر وجود اختلافات في المعاملة في مايوت مقارنةً بالإقليم الوطني.

وذكّر حكماء المجلس الدستوري بأن "سكان مايوت يضمون، مقارنةً بإجمالي السكان المقيمين في فرنسا، نسبة عالية من الأشخاص ذوي الجنسية الأجنبية، وكثير منهم في وضع غير نظامي، بالإضافة إلى عدد كبير من الأطفال المولودين لآباء أجانب".