لمقاومة البرد والحر.. روسيا توزع زيا عسكريا جديدا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنها بدأت توزيع زي عسكري جديد لمقاتليها، في منقطة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، موضحة أن الزي مقاوم للصقيع والحر ويمتاز بقدرة حماية عالية.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لعمليات التوزيع، وقالت إن الزي العسكري الجديد "مصنوع من مواد مركبة حديثة توفر تنظيم الحرارة في جميع الظروف الجوية وتمنع الجندي من التجمد أو التعرق، كما يوفر الزي الجديد حماية إضافية للأماكن الأكثر ضعفًا كالركبتين والأكواع".
وأضافت أنه تم تجهيز "أحذية خفيفة الوزن بغشاء يتيح التهوية في الطقس الحار والحماية من البلل في المطر والصقيع".
وأكدت الوزارة أن عملية التوزيع مستمرة لعدة أيام وأن جميع مقاتليها سيرتدون الزي الجديد خلال الأيام المقبلة .
وتأتي هذه الخطوة بعد أن رصدت تقارير إعلامية، أحوالا جوية سيئة عاشها الجنود الروس في الشتاء الماضي على الجبهات، مما أثر على كفاءتهم في القتال.