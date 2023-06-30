لمقاومة البرد والحر.. روسيا توزع زيا عسكريا جديدا

وأضافت أنه تم تجهيز "أحذية خفيفة الوزن بغشاء يتيح التهوية في الطقس الحار والحماية من البلل في المطر والصقيع".

وأكدت الوزارة أن عملية التوزيع مستمرة لعدة أيام وأن جميع مقاتليها سيرتدون الزي الجديد خلال الأيام المقبلة .

وتأتي هذه الخطوة بعد أن رصدت تقارير إعلامية، أحوالا جوية سيئة عاشها الجنود الروس في الشتاء الماضي على الجبهات، مما أثر على كفاءتهم في القتال.