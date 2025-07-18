بريطانيا تبدأ محاكمة ناشطين في "فلسطين أكشن" عام 2027

سيمثل 4 نشطاء مؤيدين للفلسطينيين للمحاكمة في عام 2027، بتهمة اقتحام قاعدة جوية بريطانية وإلحاق أضرار بطائرتين، احتجاجًا على دعم بريطانيا لإسرائيل.

ووُجّهت للنشطاء اتهامات باقتحام قاعدة لسلاح الجو الملكي في أوكسفوردشير بوسط إنجلترا يوم 20 يونيو/حزيران، ورش طلاء أحمر على طائرتين تُستخدمان في التزود بالوقود والنقل، وفقًا لـ"رويترز".

وأعلنت حركة "فلسطين أكشن" مسؤوليتها عن الواقعة.

ومَثُل ليوي تشيارا مليون، وجوني سينك، وإيمي جاردينر-جيبسون، ودانيال جيرونيميدس-نوري، أمام محكمة أولد بيلي في لندن اليوم، قبل المحاكمة المقررة أن تبدأ في يناير/ كانون الثاني 2027.

وهم متهمون بـ"التآمر لدخول مكان محظور بغرض الإضرار بمصالح بريطانيا أو سلامتها، والتآمر لارتكاب أضرار جنائية".

ولم يُطلب من أي من المتهمين الإدلاء بدفوعهم في جلسة اليوم.

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وقالت الشرطة في وقت سابق إن هذا العمل ألحق أضرارًا قيمتها 7 ملايين جنيه إسترليني (9.4 مليون دولار) بطائرتين في سلاح الجو الملكي البريطاني.

وصوّت مشرعون بريطانيون في وقت سابق من الشهر على حظر حركة "فلسطين أكشن" بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

ونددت الحركة بالقرار ووصفته بأنه "استبدادي". وستنظر المحكمة العليا في لندن، الاثنين، في طعن الحركة على الحظر.