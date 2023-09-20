بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض

قال البيت الأبيض في بيان، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة واشنطن قبل نهاية العام، وذلك بعد أن التقى الزعيمان في نيويورك.

وحاول نتنياهو خلال اللقاء طمأنة الرئيس الأمريكي حيال التعديلات القضائية الأخيرة، والتي ترى واشنطن أنها تحد من صلاحيات المحكمة العليا، وتثير مخاوف حيال السيطرة الحكومية على السلطة القضائية.

ولقاء اليوم هو أول محادثات مباشرة بين بايدن ونتنياهو منذ عاد الأخير إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية، وقد أشارا خلاله إلى رغبتهما بتخفيف التوتر في العلاقات لكن بايدن أوضح أنه عازم على مناقشة الخلافات.

وبدلاً من الاجتماع في البيت الأبيض، حيث يفضل نتنياهو، تم عقد المحادثات بين الزعيمين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال ديفيد ماكوفسكي، المتابع لشؤون الشرق الأوسط بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في منشور على منصة "إكس"، إن الاجتماع "يحدث بعد 265 يومًا من تولّي نتنياهو منصبه، وهي أطول فجوة منذ العام 1964".

وكان نتنياهو يتوقع زيارة الولايات المتحدة قبل الآن بكثير في ظل تاريخ تعاملاته الطويل مع رؤساء أمريكيين، وتحالف واشنطن القوي مع الإسرائيليين، لكن بايدن قاوم الأمر.

ولم يُدع نتنياهو إلى اجتماع في الأشهر الأولى لبايدن في البيت الأبيض، العام 2021، وأُقصي بعدها عن السلطة، وعاد، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على رأس ائتلاف يضم أحزابًا دينية وقومية متشددة.

وفي المقابل، استقبل الرئيس جو بايدن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في البيت الأبيض، في يوليو/ تموز الماضي، بمناسبة الذكرى الـ 75 لقيام إسرائيل.