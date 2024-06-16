"معركة إعلامية" في إيران بسبب الاتفاق النووي

ورأى زاكاني أنه "كان من المفترض أن يُشكل فريق من خمسة أعضاء يشمل الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في حينها الأدميرال علي شمخاني وولايتي، وقد وافق المجلس على ذلك، ولكن شمخاني قال إنهم لم يعطوه الوثيقة أيضًا ليطّلع عليها".

ووصف زاكاني الاتفاق النووي بأنه "وثيقة معيبة وغير كاملة، ولم تكن هذه إرادة النظام"، منوهًا أن إحدى المشاكل في البرلمان تمثلت في أن "البعض قال إن هذه إرادة النظام ويجب عليك اتباعها".

وأردف زاكاني: "بعد ذلك، ذهبت بنفسي وأخبرت خامنئي أننا نشعر بالتهديد من الاتفاق النووي، وإن كانت هذه هي إرادتكم فنحن نتّبع ما تريده، فأجابني: ما لك بإرادتي؟ اذهب وقم بواجبك".

وكرد فعل على هذه التصريحات، أوردت وكالة "نور نيوز" عن مصدر مقرّب من شمخاني نفيه أي محادثة لشمخاني مع زاكاني بخصوص سير قضية الاتفاق النووي.

ونقلت الوكالة التي كانت تتبع المجلس الأعلى للأمن القومي خلال عمل شمخاني أمينًا للمجلس عن المصدر قوله، ردًّا على ما ذكره زاكاني بما يتعلّق بقضية الاتفاق النووي، إن "شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي آنذاك وعضو اللجنة الخماسية، لم يُجرِ أي محادثة مع زاكاني عن عملية وطريقة مناقشة خطة الاتفاق النووي من قبل اللجنة المكوّنة من خمسة أعضاء".

روحاني يرد

من جانبه، عدّ روحاني كلام زاكاني "شيئًا غريبًا"، ونقلت وسائل الإعلام الإيراني عن روحاني تساؤلًا موجهًا لزاكاني "ماذا حصّلتم غير قرارات العقوبات؟".

وقال روحاني: "لقد وجه بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية كلمات قاسية ضد الاتفاق النووي، ووجهوا ادعاءات ضد شخص روحاني وظريف ولاريجاني".

كذلك تحدث روحاني عن "ظلم كبير ضد حكومته"، منوهًا أنهم قالوا إنّ "المرشد (علي خامنئي) سمح لهذه الحكومة فقط بالتفاوض مع الولايات المتحدة، لقد قال خامنئي نفسه بوضوح في خطابه: إنني قبل هذه الحكومة سمحت لهم بالتفاوض مع الولايات المتحدة، وكانوا يتفاوضون في سلطنة عُمان، لماذا إذًا تكذبون؟ لماذا لا تقولون الحقيقة؟".

وكانت حكومة روحاني قد أبرمت الاتفاق النووي مع إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما العام 2015، ولكن هذا الاتفاق لم يصمد طويلاً حتى وصل الرئيس السابق دونالد ترامب وألغى هذا الاتفاق في مطلع مايو أيار 2018.