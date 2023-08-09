انفجار ضخم بمخزن للألعاب النارية طال مصنعاً للتقنيات البصرية بروسيا

وقع انفجار ضخم في منطقة "سيرغييف باساد" التابعة لمقاطعة موسكو في روسيا، وسط أنباء عن إصابة 25 شخصاً على الأقل حتى الآن.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن هيئة الطوارئ الروسية قولها إن المعلومات الأولية تشير إلى انفجار مستودع للألعاب النارية تسبب في انفجار مصنع للتقنيات البصرية في ضواحي موسكو.

وأخلت سلطات المنطقة مصنع "زاغورسك" بالكامل بعد الانفجار، لافتة إلى أن الحادث أسفر عن دمار هائل في المباني والورش المجاورة لموقع الانفجار.

ونفت السلطات أن يكون الحادث قد وقع نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة، مرجعة السبب إلى عدم الالتزام بقواعد الأمان أثناء العمل.