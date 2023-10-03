تقرير: تراجع أمريكا عن تقديم مساعدات لأوكرانيا يضع أوروبا في مأزق
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن أي تراجع للولايات المتحدة عن قيادة الدعم الغربي لأوكرانيا سيضع القادة الأوروبيين أمام معضلة كانوا يأملون أن يتجنبوها والتي تتعلق بقدرة هذه الدول على سد أي نقص في المساعدات الأمريكية لأوكرانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التساؤل يخيم على أوروبا وخصوصا في ظل قرار الإدارة الأمريكية الذي اتخذته نهاية الأسبوع الماضي لتفادي الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية من خلال إقرار إجراء تمويلي يستبعد التمويل العسكري من اتفاق الكونغرس بشأن الميزانية.
ويعني ذلك تعريض المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لأوكرانيا للخطر، إذ أحدث هذا القرار الأمريكي صدمات ارتدادية عبر المحيط الأطلسي، حيث تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، بأن بلاده ستواصل القتال حتى تحقيق النصر.
واعتبر زيلينسكي أنه لا يوجد "تاريخ انتهاء صلاحية" لاستعداد بلاده لمقاومة روسيا.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد عقدوا، أمس الإثنين، اجتماعا تاريخيا في العاصمة الأوكرانية كييف بحضور الرئيس زيلينسكي ونظيرهم الأوكراني، وهو تجمع نادر للمسؤولين الأوروبيين خارج التكتل في إشارة إلى التضامن مع كييف.
وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن كييف تعمل مع كلا الحزبين في الكونغرس الأمريكي لضمان عدم تكرار "الخطوة" الأمريكية التي تم اتخاذها في نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن بلاده لا تشعر بأن "الدعم الأمريكي قد انهار".
وقد وصف منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي يزور كييف القرار الأمريكي بأنه قرار مؤسف بشدة، وقال إن التكتل الأوروبي سيواصل دعمه لكييف وسيعمل على زيادته".
وكان بوريل اعتبر في تصريحات له الأحد أن “أوروبا تواجه تهديدا وجوديا” جراء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وفي هذا الصدد أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن قدرة القارة الأوروبية على زيادة الدعم العسكري والاقتصادي لكييف لتعويض انخفاض المساعدات الأمريكية "محدودة للغاية".
ونقلت الصحيفة عن فيسيلا تشيرنيفا، مديرة مكتب بلغاريا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، وهو مركز أبحاث أوروبي، قولها إن "وحدة الموقف الأوروبي تجاه أوكرانيا لا تزال قوية للغاية حتى الآن".
لكنها أضافت أنه "إذا أصبحنا وحدنا في هذا الأمر وأصبح ذلك مكلفا للغاية بالنسبة للأوروبيين، فقد يتحول ذلك إلى مشكلة".
وأشارت الصحيفة إلى أن الناخبين في سلوفاكيا أرسلوا إشارة حول الحدود السياسية التي يمكن أن يستمر بها الدعم الأوروبي لأوكرانيا وذلك من خلال دعم الناخبين لرئيس الوزراء السلوفاكي السابق روبرت فيكو، الذي شن حملة ضد العقوبات المفروضة على روسيا وتعهد بعدم إرسال أية أسلحة إلى كييف.
وقد تكون هذه الانتخابات في سلوفاكيا والتي تعتبر الأولى التي تجري في الاتحاد الأوروبي منذ الغزو الروسي واسع النطاق على أوكرانيا بمثابة أول اختبار لإعادة توجيه السياسات الحكومية الأوروبية في التعامل مع أوكرانيا.
كما توترت العلاقات بين أوكرانيا وبولندا والتي كانت تعتبر أحد أقوى حلفاء كييف خلال السنة الأولى من الحرب؛ وذلك بسبب خلاف على حظر واردات الحبوب الأوكرانية، حيث ستشهد بولندا أيضا انتخابات في وقت لاحق من هذا الشهر.
وفي المجر يواصل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان السخرية من استمرار تقديم الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا، داعيا إلى إجراء مفاوضات سلام سريعة وإنهاء العقوبات.
ولفت تقرير "وول ستريت جورنال" إلى أنه وعلى الرغم من إصرار المسؤولين الأمريكيين في إدارة الرئيس جو بايدن على مواصلة مساعدة كييف "طالما اقتضت الضرورة للقيام بذلك"، فإن المعارضة الجمهورية المتزايدة في الكونغرس الأمريكي بقيادة الرئيس السابق دونالد ترامب لا تزال ترفض تقديم المساعدات لأوكرانيا؛ ما يعيق قدرة الإدارة الأمريكية على تمرير حزم المساعدات الاقتصادية والعسكرية لكييف عبر الكونغرس.
اختبار سياسي
وفي أوروبا، يعترف بعض المسؤولين أن المنطقة تواجه أيضاً اختباراً سياسياً للحفاظ على الدعم لأوكرانيا وسط الركود الاقتصادي وارتفاع مستويات التضخم وقيود الميزانية، خاصة وأن القرارات في الاتحاد الأوروبي تتخذ بالإجماع.
وقال رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل الأسبوع الماضي إنه "من المهم للغاية بالنسبة لنا في أوروبا أن نتأكد من أننا نحظى بدعم من قبل الرأي العام في أوروبا، ومن قبل مواطنينا".
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن أكبر عائق يواجه الأوروبيين ليحلوا بديلا عن الأمريكيين في دعم أوكرانيا هو ضعف الصناعات الدفاعية الأوروبية.
وفي هذا السياق قال التقرير إن "إنتاج الأسلحة في القارة الأوروبية انخفض بشكل ملحوظ بعد الحرب الباردة بسبب تطبيق سياسة خفض الإنفاق من قبل الحكومات الأوروبية".
وتابع: "تصنيع الأسلحة، مثل الدبابات والطائرات والغواصات، يستغرق وقتًا طويلاً وهو ما دفع بعض الجيوش الأوروبية إلى البحث عن موردين للأسلحة خارج القارة الأوروبية".
ونقل عن جون داودي، القائد السابق لفريق الطيران والدفاع في شركة ماكينزي قوله إن "أوروبا لديها مخزون من طائرات F-16 المقاتلة ودبابات ليوبارد التي يمكن أن تساعد بها أوكرانيا، لكن مخزونها من الذخائر التي تعتبر ضرورية لأوكرانيا تم تقليصه بشكل كبير خلال العقود الأخيرة".
وكان القادة الأوروبيون قد تعهدوا بتقديم مليون قذيفة لأوكرانيا بحلول الربيع المقبل، لكنهم لم يقدموا سوى ربع هذا الحجم من الذخائر من داخل المخزونات الأوروبية.
ووقعت الحكومات الأوروبية عقوداً لإنتاج المزيد من الذخائر لكن تنفيذ هذه الخطط سيستغرق بعض الوقت، وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تدخلت هذا الصيف لتوفير ذخائر عنقودية لأوكرانيا.
وقد أعلنت شركة راينميتال الألمانية للصناعات الدفاعية والتي تعتبر أكبر شركة لتصنيع الذخائر في أوروبا، بأنها ستكون قادرة على إنتاج 600 ألف قذيفة، ارتفاعًا من 150 ألف قذيفة في العام الماضي، وذلك بفضل التوسع في التصنيع الخاص بها والاستحواذ على شركة إسبانية.
من جانبها أعلنت شركة "بي أيه إي سيستمز" البريطانية والتي تعتبر أكبر شركة دفاعية في أوروبا أن التوسع في مصانعها وتقنيات الإنتاج الجديدة يعني أنها ستكون قادرة على إنتاج ثمانية أضعاف عدد القذائف التي كانت عليها قبل الحرب، ولكن ليس لمدة عامين آخرين.
ويقول مسؤولون إن الصناعة الدفاعية في أوروبا لا يمكنها في الوقت الحالي أن تنتج بشكل جماعي سوى 5% إلى 10% من ذخيرة المدفعية التي تحتاجها أوكرانيا.
ولفتوا إلى أن منطقة اليورو ستكافح من أجل إنتاج ما يكفي من احتياجات أوكرانيا من الأسلحة ما لم تعرض الحكومات الأوروبية على الشركات عقوداً طويلة الأجل للتصنيع.
ووفقًا لبيانات الاتحاد الأوروبي فقد التزم التكتل بتقديم أكثر من 80 مليار دولار لأوكرانيا على شكل دعم إنساني وعسكري.
في المقابل يبلغ الدعم العسكري والمالي الأمريكي المقدم لأوكرانيا حوالي 74 مليار دولار، وفقًا لمعهد كيل للاقتصاد العالمي، وهو معهد أبحاث ألماني.
ويشمل الدعم الأمريكي نحو 44 مليار دولار من المساعدات العسكرية، أي أكثر من خمسة أضعاف المبلغ الذي تعهدت به ثاني أكبر المساهمين، ألمانيا وبريطانيا.
ومن المتوقع أن يوافق الاتحاد الأوروبي قريباً على ما يقرب من 53 مليار دولار لمساعدة الحكومة الأوكرانية لتغطية التزامات الميزانية على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وخصصت ألمانيا، التي أصبحت ثاني أكبر داعم عسكري لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة، ما يقرب من 11 مليار دولار للسنوات المقبلة.
وأفادت الصحيفة بأن القارة الأوروبية ستواجه صعوبات في تقديم مساعدات عسكرية وإنسانية كافية لتعويض أي عجز في المساعدات الأمريكية لأوكرانيا في ظل وجود توقعات بأن يبلغ النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي 0.8% فقط هذا العام، وتوقعات بانكماش الاقتصاد الألماني أيضا.
المصدر: صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية