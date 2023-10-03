تقرير: تراجع أمريكا عن تقديم مساعدات لأوكرانيا يضع أوروبا في مأزق

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن أي تراجع للولايات المتحدة عن قيادة الدعم الغربي لأوكرانيا سيضع القادة الأوروبيين أمام معضلة كانوا يأملون أن يتجنبوها والتي تتعلق بقدرة هذه الدول على سد أي نقص في المساعدات الأمريكية لأوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التساؤل يخيم على أوروبا وخصوصا في ظل قرار الإدارة الأمريكية الذي اتخذته نهاية الأسبوع الماضي لتفادي الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية من خلال إقرار إجراء تمويلي يستبعد التمويل العسكري من اتفاق الكونغرس بشأن الميزانية.

ويعني ذلك تعريض المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لأوكرانيا للخطر، إذ أحدث هذا القرار الأمريكي صدمات ارتدادية عبر المحيط الأطلسي، حيث تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، بأن بلاده ستواصل القتال حتى تحقيق النصر.

واعتبر زيلينسكي أنه لا يوجد "تاريخ انتهاء صلاحية" لاستعداد بلاده لمقاومة روسيا.

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد عقدوا، أمس الإثنين، اجتماعا تاريخيا في العاصمة الأوكرانية كييف بحضور الرئيس زيلينسكي ونظيرهم الأوكراني، وهو تجمع نادر للمسؤولين الأوروبيين خارج التكتل في إشارة إلى التضامن مع كييف.