إسرائيل والولايات المتحدة تستعدان لتوقيع مذكرة تفاهم سرية

كشفت وسائل إعلام عبرية عن توجه لتوقيع مذكرة تفاهم سرية بين تل أبيب وواشنطن، تتعلق بترسيخ العلاقات الثنائية وشراء أسلحة هجومية ودفاعية.

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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أجرى، الخميس، لقاءات سياسية في واشنطن، والتقى السيناتور الأمريكي تيد كروز، وبحث معه الملف السوري.

وأشارت إلى أن الوزير الإسرائيلي "هاجم خلال اللقاء الرئيس السوري أحمد الشرع".

وذكرت أن كاتس قال إن "الوجود العسكري الإسرائيلي في قمة جبل الشيخ ومنطقة الأمان داخل سوريا يمثل ضمانة لأمن إسرائيل".

وتأتي تصريحات كاتس بعد يومين من دعوات تحريضية أطلقها وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير، والشتات عميحاي شيكلي، لاغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع.

وتنفذ إسرائيل منذ أشهر عدوانا عسكريا متكررا على سوريا، بهدف "حماية الدروز" وفق قول مسؤولين إسرائيليين.

والأربعاء، غادر كاتس، من تل أبيب إلى واشنطن لعقد اجتماعات موسعة مع المسؤولين الأمريكيين.

وقالت قناة (12) العبرية الخاصة، إنّ مباحثات كاتس مع المسؤولين الأمريكيين تشمل أيضاً الملف الإيراني.

وذكرت القناة أن زيارة كاتس تأتي في إطار التفاهمات بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن الملف الإيراني.

ورجحت أن توقع وزارتا الدفاع الإسرائيلية والأمريكية مذكرة تفاهم سرية من شأنها أن تعمل على ترسيخ العلاقة بين البلدين.

وأوضحت أن مذكرة التفاهم الثنائية المفترض توقيعها تتركز على أمن إسرائيل، وشراء الأسلحة الهجومية والدفاعية.

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يأتي ذلك بعد زيارة مماثلة أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن في 7 يوليو/تموز الجاري، استمرت لـ5 أيام، هي الثالثة خلال ستة أشهر.

والتقى نتنياهو، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض، وناقشا عدة ملفات من بينها ملف الحرب في غزة والجهود للوصول إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.