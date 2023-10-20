المرصد السوري: جماعات مدعومة من إيران تفجر أنبوب غاز في سوريا

فجّرت مجموعات مدعومة من إيران، الخميس، خط أنابيب للغاز قرب قاعدة أمريكية في شمال شرق سوريا الذي يسيطر عليه الأكراد، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في هجوم يتزامن مع احتدام التوتر الإقليمي في خضمّ الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.

وقال المرصد إنّ "مجموعات مدعومة من ايران فجّرت خط الغاز قرب معمل "كونيكو" في ريف دير الزور".