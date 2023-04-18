البرازيل ترفض اتهامات واشنطن بأنها "ببغاء" تردد الدعايتين الروسية والصينية
رفضت البرازيل، الاثنين، الاتهامات الأمريكية بأن الرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا يعيد ترديد الدعايتين الروسية والصينية بشأن الحرب في أوكرانيا.
وكان المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قد صرّح للصحافيين، أن "البرازيل تردّد ببغائياً الدعاية الروسية والصينية من دون أن تنظر بتاتاً إلى الحقائق".
وقال وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا ردا على كيربي "لا أعرف كيف أو لماذا توصل إلى هذا الاستنتاج، ولكنني لا أوافقه الرأي مطلقا".
وخلال زيارة إلى بكين السبت أكد لولا الذي لم تفرض بلاده عقوبات على روسيا ورفضت تزويد أوكرانيا بالذخيرة، أنه يتعين "على الولايات المتّحدة أن توقف تشجيع الحرب وأن تبدأ بالحديث عن السلام".
وشكّل الموقف البرازيلي تكرارا لموقفي موسكو وبكين في تحميل الغرب مسؤولية الحرب التي اندلعت في شباط/فبراير في العام 2022.
وشدّد كيربي على أنّ "التعليقات الأخيرة للبرازيل التي تشير إلى أنّه يتعيّن على أوكرانيا أن تتخلّى رسمياً عن القرم في إطار تنازل من أجل السلام، مضلّلة بكل بساطة".
والإثنين شكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للبرازيل "مساهمتها" في البحث عن حل للنزاع.