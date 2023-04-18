البرازيل ترفض اتهامات واشنطن بأنها "ببغاء" تردد الدعايتين الروسية والصينية

وقال وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا ردا على كيربي "لا أعرف كيف أو لماذا توصل إلى هذا الاستنتاج، ولكنني لا أوافقه الرأي مطلقا".

وخلال زيارة إلى بكين السبت أكد لولا الذي لم تفرض بلاده عقوبات على روسيا ورفضت تزويد أوكرانيا بالذخيرة، أنه يتعين "على الولايات المتّحدة أن توقف تشجيع الحرب وأن تبدأ بالحديث عن السلام".

وشكّل الموقف البرازيلي تكرارا لموقفي موسكو وبكين في تحميل الغرب مسؤولية الحرب التي اندلعت في شباط/فبراير في العام 2022.