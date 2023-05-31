الجيش الأسترالي تلقى تحذير أمريكا بعد مزاعم عن جرائم حرب بأفغانستان

وأبلغ كامبل لجنة برلمانية بأنه تلقى خطابًا من الملحق العسكري الأمريكي في كانبيرا في آذار/مارس 2021 يوضح المخاوف الأمريكية.

وفي 2020، خلص تحقيق استمر أربع سنوات إلى أن القوات الأسترالية الخاصة ربما قتلت 39 من السجناء العزل والمدنيين في أفغانستان.

وأحالت أستراليا 19 جنديًّا حاليًّا وسابقًا للمساءلة الجنائية نتيجة لذلك، ولم ترد السفارة الأمريكية في كانبيرا على طلب للحصول على تعليق.

ويمنع قانون ليهي الحكومة الأمريكية من استخدام تمويل أو وحدات مساعدة لقوات أمن أجنبية في حال ورود معلومات ذات مصداقية عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.