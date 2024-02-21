روسيا: أمريكا غير مهتمّة بتسوية سلمية للأزمة الأوكرانية

أفاد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، بأن بلاده لا تلمس اهتمامًا أمريكيًّا بالوصول لتسوية سلمية لأزمة أوكرانيا، كما لم تسمع بأي مبادرات سلام غربيّة خلال الأشهر الماضية.

وقال غالوزين في تصريح اليوم الأربعاء: "لا نرى أي علامات على اهتمام الولايات المتحدة وحلفائها بالتوصّل إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية، بل على العكس، نسمع عن أموال مخصّصة لتغذية الصراع الأوكراني تصل إلى عشرات المليارات وتبقى في الخارج لتحفيز تطوير المجمّع الصناعي العسكري الأمريكي".

وأضاف أن "موسكو لم تسمع بأي مبادرات غربيّة سلميّة لتسوية الأزمة في أوكرانيا خلال الأشهر الماضية".

وبدلًا من ذلك، أكد الدبلوماسي الروسي، أن كييف تواصل مع الدول الغربية "الترويج لما يُسمى بمبادرة زيلينسكي للسلام، ويرفضون رفضًا قاطعًا النظر في أي مبادرات واقعيّة اقترحتها دول أخرى محايدة لحل الأزمة الأوكرانية".