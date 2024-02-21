روسيا: أمريكا غير مهتمّة بتسوية سلمية للأزمة الأوكرانية
أفاد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، بأن بلاده لا تلمس اهتمامًا أمريكيًّا بالوصول لتسوية سلمية لأزمة أوكرانيا، كما لم تسمع بأي مبادرات سلام غربيّة خلال الأشهر الماضية.
وقال غالوزين في تصريح اليوم الأربعاء: "لا نرى أي علامات على اهتمام الولايات المتحدة وحلفائها بالتوصّل إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية، بل على العكس، نسمع عن أموال مخصّصة لتغذية الصراع الأوكراني تصل إلى عشرات المليارات وتبقى في الخارج لتحفيز تطوير المجمّع الصناعي العسكري الأمريكي".
وأضاف أن "موسكو لم تسمع بأي مبادرات غربيّة سلميّة لتسوية الأزمة في أوكرانيا خلال الأشهر الماضية".
وبدلًا من ذلك، أكد الدبلوماسي الروسي، أن كييف تواصل مع الدول الغربية "الترويج لما يُسمى بمبادرة زيلينسكي للسلام، ويرفضون رفضًا قاطعًا النظر في أي مبادرات واقعيّة اقترحتها دول أخرى محايدة لحل الأزمة الأوكرانية".
واعتبر غالوزين أن " نظام زيلينسكي احتكر الحق في المبادرات السلمية، كما يروّج مع الولايات المتحدة ودول الناتو لصيغة بائسة للحل، إذ يعرقل هؤلاء في الواقع طرح وجهات نظر أخرى للتسوية".
وذكر أن "نحو عشرين دولة واتحادًا إقليميًّا طرحوا مبادرات للتسوية، بينها الصين والبرازيل ودول أفريقية، والعديد من الأفكار التي قُدمت احتوت على نقاط أساسية متفق عليها"، مشيرًا إلى أن مبادرات جديدة كان لها أن تتبلور لو لم ترفض كييف ذلك مسبقًا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حمّل الدول الغربية مسؤولية استمرار الحرب في أوكرانيا، وجدّد التأكيد مؤخرًا أنه "لولا موقف الغرب وتدخله السافر في المفاوضات بين كييف وموسكو لكانت الحرب انتهت قبل عام ونصف العام، وأن سلطات كييف استجابت للمطالب الغربية بعدم التفاوض مع روسيا".
وقال إن روسيا شاركت في الموافقة على اتفاقات مينسك؛ "لأنها اعتمدت على نزاهة شركائها وحاولت تنفيذها، بغض النظر عن مدى صعوبتها بالنسبة للجانبين"، سواء أوكرانيا أو دونباس.