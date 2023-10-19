بعد هجمات للاجئين.. أوروبا تتجه لتشديد سياسات الهجرة

قال وزراء من مختلف دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إنه يتعين على الدول الأعضاء فحص المهاجرين وطالبي اللجوء بشكل أفضل وطرد من تعتبرهم يمثلون خطرًا أمنيًّا بسرعة أكبر، بعدما سلطت هجمات لمن تصفهم السلطات الأوروبية "متشددين" الضوء على صعوبات قائمة.

ويجتمع وزراء الداخلية والعدل في لوكسمبورغ، اليوم الخميس، لمناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها في أعقاب هجمات دامية في بلجيكا وفرنسا، في وقت تتزايد فيه المخاوف الأمنية المرتبطة بالصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت إيلفا يوهانسون، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة، للصحفيين قبل الاجتماع: "من المهم إعادة الأفراد الذين قد يمثلون تهديدًا أمنيًّا لمواطنينا بالقوة وفورًا".

وأضافت: "نحتاج لأن نكون أكثر كفاءة، وأن نسد الثغرات، ونكون أسرع في اتخاذ القرارات المتعلقة بعمليات الإعادة".

وكان مسلح تونسي (45 عامًا) يقيم في بلجيكا بشكل غير قانوني بعد رفض طلبه للجوء، قد قتل اثنين من مشجعي كرة القدم السويديين في بروكسل، يوم الإثنين الماضي.

ووصل ذلك المسلح إلى الاتحاد الأوروبي عبر جزيرة لامبيدوسا الإيطالية العام 2011 وعاش في السويد أيضًا، وقتلته الشرطة البلجيكية بالرصاص.