بلينكن يلتقي نائب الرئيس الصيني ويدعو لإدارة التوترات بين البلدين "بمسؤولية"

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الإثنين، إلى إدارة التوترات مع الصين "بمسؤولية". وقال بلينكن إنه "من الجيّد أن تكون لدينا هذه الفرصة للبناء على التفاعلات الرفيعة المستوى التي جرت مؤخّراً بين بلدينا".

جاء ذلك خلال لقاء بلينكن نائب الرئيس الصيني هان جينغ في نيويورك على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك في ثاني محادثات رفيعة المستوى بين القوتين العظميين خلال أيام، حيث أجرى وزير الخارجية الصيني وانغ لي، محادثات، نهاية الأسبوع الماضي في مالطا مع مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سالفيان.

وأعرب بلينكن عن اعتقاده بأنّ "دبلوماسية الوجه لوجه" قادرة على حلّ الخلافات. وأضاف أنّ المحادثات ترمي إلى "الحرص على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة وبرهنة أننا ندير بمسؤولية العلاقة بين بلدينا".

من جهته، قال نائب الرئيس الصيني إنّ أكبر قوّتين عظميين في العالم تواجهان "صعوبات وتحدّيات كثيرة". وتابع "العالم بحاجة إلى علاقة سليمة ومستقرّة بين الولايات المتّحدة والصين"، مشدّداً على أنّ هذا الأمر يصبّ في مصلحة البلدين "والعالم أجمع".

وتوترت العلاقة بين الولايات المتحدة والصين على خلفية ملف تايوان المتمتعة بحكم ذاتي والتي تسعى الصين لإعادتها إلى كنفها غير مستبعدة استخدام القوة لتحقيق هذه الغاية. وتتّهم الصين الولايات المتحدة بتحريض مؤيدي الاستقلال التايوانيين، وقد كثّفت مؤخرا مناوراتها العسكرية حول الجزيرة.

من جهتها تقول الولايات المتحدة إنها تسعى للحفاظ على الوضع القائم، علماً بأن واشنطن عزّزت دعمها للجزيرة، وقد أقرّت الشهر الماضي للمرة الأولى مساعدة عسكرية مباشرة لتايوان.

وأثارت قيود فرضتها واشنطن على الاستثمارات الأميركية وتصدير أشباه الموصلات غضب بكين، وقد برّرت الولايات المتحدة التدبير بأنه لحماية أمنها القومي.

لكن يبدو أنّ الأمور تتّجه نحو احتواء الخلافات، فقد زار بلينكن ووزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في العام الحالي بكين، لاستئناف التواصل الذي انقطع إبان الجائحة.