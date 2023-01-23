ألمانيا تتهم 5 أشخاص بالتآمر لاختطاف وزير الصحة والإطاحة بالحكومة

وجاء في البيان أن "الجماعة أقرت بأن هذا ربما كان ينطوي على حدوث خسائر في الأرواح".

والأشخاص الخمسة رهن الاحتجاز منذ العام الماضي، عندما كشفت السلطات لأول مرة عن تفاصيل تلك "المؤامرة".

وحسب الادعاء، "أجرى المشتبه بهم تحضيرات ملموسة على نحو متزايد وشكلوا فرعين منفصلين لجماعتهم، أحدهما عسكري والآخر إداري".

وأضاف: "في خطة تتألف من ثلاث خطوات، أرادوا التسبب في انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد واختطاف وزير الصحة كارل لاوترباخ وقتل حراسه إن تطلب الأمر، ثم تشكيل مجلس للإطاحة بالحكومة وتعيين زعيم جديد".