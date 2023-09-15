بوركينا فاسو تطرد الملحق العسكري الفرنسي

قررت بوركينا فاسو طرد الملحق العسكري في سفارة فرنسا بتهمة ممارسة "أنشطة تخريبية"، وأمهلته أسبوعين لمغادرة البلاد، فيما اعتبرت باريس أن تلك الاتهامات "من نسج الخيال".

وكتبت وزارة الخارجية في بوركينا فاسو، في رسالة وجهتها إلى فرنسا، الخميس، أن "حكومة بوركينا فاسو قررت سحب الإذن من السيد إيمانويل باسكييه، ملحق الدفاع لدى سفارة فرنسا في بوركينا فاسو؛ لقيامه بأنشطة تخريبية ومنحته مع فريقه مهلة أسبوعين لمغادرة البلاد".

وفي أول رد فعل على القرار، اعتبرت فرنسا، اليوم الجمعة، أن الاتهام الذي وجّهته بوركينا فاسو لملحقها العسكري بممارسة "أنشطة تخريبية" هو "من نسج الخيال".

وقالت ناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة فرانس برس: "الاتهام بممارسة أنشطة تخريبية هو بالطبع من نسج الخيال".