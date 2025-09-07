بعائدات النفط والأصول المجمّدة.. إيران تجهّز جيشها لمواجهة إسرائيل

وافقت لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني على مشروع قانون لتعزيز القوات المسلحة في مواجهة إسرائيل، وينص على تمويل بمليارات الدولارات من عائدات النفط والأصول الأجنبية المجمدة ورسوم العبور الجوي، بحسب ما قاله المتحدث باسم اللجنة يوم الأحد.

وقال إبراهيم رضائي إن اللجنة صادقت بالإجماع على مشروع قانون بعنوان "تعزيز القوات المسلحة لمواجهة جرائم واعتداءات الكيان الصهيوني".

يتكون المشروع من مادة واحدة وستة بنود، وقد وُضع بعد مراجعات الخبراء في اللجنة الفرعية للدفاع، بحسب ما ذكر تقرير لقناة "إيران إنتر ناشيونال".

ووفق رضائي فإن البند الأول يلزم منظمة التخطيط والميزانية ووزارة النفط بصرف مخصصات الدفاع للسنة المالية الحالية بالكامل والجزء المتبقي غير المدفوع من ميزانية الدفاع لعام 2024.

وينص البند الثاني على أن تقوم منظمة التخطيط والميزانية بتوفير كامل الحصة السنوية من الموارد لمشاريع الدفاع التي يوافق عليها المجلس الأعلى للأمن القومي، والتي يتم تمويلها من خلال المدخرات في الإنفاق العام أو تحويل عائدات النفط.

ويوجه البند الثالث البنك المركزي إلى توفير ما يصل إلى 2 مليار يورو من الأصول المجمدة أو غيرها من حيازات العملات الأجنبية على شكل قروض بدون فوائد، مضمونة من قبل منظمة التخطيط والميزانية، أو من صندوق التنمية الوطني بتفويض من المرشد الأعلى، لدعم مشاريع الدفاع الطارئة التي تنفذها هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

وأضاف رضائي أن البند الرابع يلزم منظمة التخطيط والميزانية، بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة الاقتصاد، بتخصيص 2 مليار يورو أخرى للمشتريات الخارجية من المعدات الدفاعية الرئيسية، بالتنسيق مع هيئة الأركان العامة.

ويسمح البند الخامس للمنظمة ووزارة النفط بتخصيص 1.5 مليار دولار من النفط للقوات المسلحة.

وينص البند السادس على تخصيص 30% من العائدات السنوية من استخدام الممرات الجوية الإيرانية ورسوم العبور الجوي لتعزيز أنظمة الدفاع الجوي للجيش.

وقال رضائي إن موافقة اللجنة "يمكن أن تُعالج المخاوف الرئيسية بشأن تعزيز القدرة الدفاعية للقوات المسلحة"، وستُحسّن المعدات والموارد وسبل عيش العسكريين. وسيُحال مشروع القانون الآن إلى البرلمان بكامل هيئته لمناقشته في الجلسات المقبلة.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية عن زيادة الميزانية العسكرية بنسبة 200% في أكتوبر/تشرين الأول 2024، قائلاً إن الغرض من هذه الخطوة هو "تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد".

وبلغت ميزانية القوات المسلحة الإيرانية 7,220 تريليون ريال في مشروع قانون موازنة العام الماضي. وبالنظر إلى سعر الصرف المحدد في تلك الموازنة (330 ألف ريال للدولار)، يُمكن تقدير الميزانية العسكرية الإيرانية للعام الماضي بنحو 15.7 مليار دولار.

وبناء على ذلك، يمكن تقدير الميزانية المخصصة للقوات المسلحة الإيرانية في العام المقبل بنحو 46 مليار دولار.