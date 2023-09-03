إسرائيل تقرر فرض الاعتقال الإداري بحق لاجئين إريتريين

قررت اللجنة الوزارية الخاصة التي شكلتها الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، فرض الاعتقال الإداري بحق لاجئين إريتريين شاركوا في مواجهات ضد قوات الشرطة في تل أبيب، يوم أمس.

كما قررت اللجنة بحث إلغاء تصاريح عمل من طالبي لجوء يتواجدون في إسرائيل بشكل غير قانوني.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، أن وزارة الداخلية والنيابة العامة صادقتا على الاعتقالات الإدارية، بحق الإريتريين الذين شاركوا بأعمال الشغب في تل أبيب.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها تحتجز نحو 50 من طالبي اللجوء الإريتريين، وسيتم تقديمهم إلى المحكمة اليوم بهدف تمديد فترة اعتقالهم.

كما طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الشرطة باعتقال المزيد من اللاجئين الإريتريين وتقديمهم للمحكمة.