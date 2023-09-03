إسرائيل تقرر فرض الاعتقال الإداري بحق لاجئين إريتريين
قررت اللجنة الوزارية الخاصة التي شكلتها الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، فرض الاعتقال الإداري بحق لاجئين إريتريين شاركوا في مواجهات ضد قوات الشرطة في تل أبيب، يوم أمس.
كما قررت اللجنة بحث إلغاء تصاريح عمل من طالبي لجوء يتواجدون في إسرائيل بشكل غير قانوني.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، أن وزارة الداخلية والنيابة العامة صادقتا على الاعتقالات الإدارية، بحق الإريتريين الذين شاركوا بأعمال الشغب في تل أبيب.
وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها تحتجز نحو 50 من طالبي اللجوء الإريتريين، وسيتم تقديمهم إلى المحكمة اليوم بهدف تمديد فترة اعتقالهم.
كما طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الشرطة باعتقال المزيد من اللاجئين الإريتريين وتقديمهم للمحكمة.
وكان نتنياهو قرر السبت، تشكيل لجنة وزارية خاصة، للبحث في أعمال الشغب التي تسبب بها لاجئون إريتريون في تل أبيب، وشملت اللجنة وزراء القضاء والخارجية والمالية والداخلية إلى جانب المدعي العام والمفتش العام للشرطة ورئيس مجلس الأمن القومي.
واندلعت مواجهات عنيفة، ظهر السبت، جنوب تل أبيب بين متظاهرين لاجئين إريتريين، والشرطة الإسرائيلية، بعد أن أقدم المتظاهرون على تحطيم قاعة للمعارض كانت تنوي سفارة بلادهم إقامة فعالية احتفالية فيها بمناسبة عيد استقلال إريتيريا.
وأسفرت المواجهات عن إصابة ما يقارب من 150 إريتيريًا منهم 16 وصفت حالتهم بالخطيرة، وأصيب نحو 50 شرطيًّا إسرائيليًّا إصابات وصفت بالطفيفة.