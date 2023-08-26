المعارض الروسي أليكسي نافالني يحذر من اندلاع حرب أهلية بعد مقتل بريغوجين

حذر المعارض الروسي المسجون، أليكسي نافالني، من احتمال أن يقود موت زعيم فاغنر، يفجيني بريغوجين، البلاد إلى حرب أهلية، وفق ما أوردته صحيفة "التايمز" اللندنية.

وقالت الصحيفة، إن نافالني اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإصدار أمر اغتيال بريغوجين وقادة فاغنر الآخرين؛ لأنه يحسدهم على مكانتهم كأبطال شعبيين في نظر العديد من الروس المؤيدين للحرب، على حد قوله.

وكان بريغوجين ونائبه ديمتري أوتكن لقيا حتفهما، الأربعاء الماضي، في حادثة تحطم طائرة بعد إقلاعها بفترة قصيرة من مطار موسكو.

وقال مؤيدو مجموعة فاغنر، إن الطائرة أسقطت بصاروخ، أو بسبب متفجرات كانت على متنها، فيما لقي ركابها العشرة مصرعهم بعد اصطدامها بالأرض في منطقة "تيفير" التي تبعد 200 ميل عن موسكو.