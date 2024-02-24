ترانسنيستريا.. منطقة انفصالية جديدة تقترب من الحضن الروسي
أفاد "معهد دراسات الحرب" الأمريكي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد يعلن عن ضم منطقة ترانسنيستريا الانفصالية الموالية لروسيا، وفقًا لما ذكرته مجلة "نيوزويك" الأمريكية.
وتقع ترانسنيستريا، المعترف بها دوليًا كجزء من جمهورية مولدوفا التي أثارت تطلعاتها إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي غضب الكرملين، بين نهر دنيستر والحدود المولدوفية الأوكرانية، ولا تملك مولدوفا أي سيطرة على المنطقة الناطقة بالروسية التي أعلنت استقلالها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، مما أدى إلى تدخل موسكو.
ونقلت الصحيفة عن المعهد الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، قوله إن "مثل هذا الاحتمال غير مرجح على المدى القصير" متحدثًا في تقريره الصادر، الخميس، عن "مواصلة موسكو تنفيذها لعملية هجينة تهدف إلى زعزعة استقرار مولودوفا، الدولة السوفيتية السابقة التي تقع على الحدود مع أوكرانيا".
وعلى الرغم من عدم اعتراف موسكو أو المجتمع الدولي باستقلال ترانسنيستريا، فإن الأراضي التي تتمركز فيها القوات الروسية تظل أداة مفيدة يمكن أن يستخدمها الكرملين لمنع مولدوفا من السعي إلى إقامة علاقات أكبر مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
وبحسب المعهد، فإن "مجلس نواب ترانسنيستريا عقد اجتماعًا نادرًا في العاصمة تيراسبول، الأربعاء، وخلال ذلك، ألقى النواب باللوم على السلطات الحاكمة في مولودفا بتدمير اقتصاد منطقتهم وانتهاك حريات سكانها البالغ عددهم نحو نصف مليون نسمة".
وحسبما أفادت صحيفة "ديشيد" المولدوفية، فإن "الناشطة المعارضة في ترانسنيستريا، غينادي سيوربا، قالت، الأربعاء، إن النواب سيطلبون من موسكو، في 28 فبراير/شباط، ضم ترانسنيستريا، أي قبل يوم واحد من خطاب للرئيس بوتين سيلقيه أمام الجمعية الاتحادية الروسية".
وجاء في تغريدة للمعهد على "إكس" أن "الرئيس الروسي سيرحب - على الأرجح- بأي إجراء يتخذه مجلس نواب ترانسنيستريا، وسيقدم ملاحظات حول الوضع، وأنه من المرجح أن يبادر مجلس النواب إما إلى إجراء استفتاء جديد يسعى للانضمام إلى موسكو، أو يطالب باتخاذ إجراء بشأن الاقتراع غير المعترف به دوليًا الذي أُجري، في 2006، الذي أيد الانضمام إلى روسيا"، مضيفًا أن "بوتين سيرحب - على الأرجح - بأي إجراءات يتخذها المؤتمر رغم أنه قد يمتنع عن التصرف بناءً على طلب الضم الفوري".
وبحسب الصحيفة، أفاد المعهد بأنه "لا توجد مؤشرات واضحة على الاستعدادات العسكرية الروسية للتدخل في ترانسنيستريا أو مولدوفا، الأمر الذي سيشكل تحديًا على أي حال نظرًا لأنهما مناطق غير ساحلية، ولا يمكن الوصول إليهما إلا عبر الأراضي الرومانية أو الأوكرانية"، لافتًا إلى أن "الكرملين يستخدم ترانسنيستريا كوكيل لعرقلة انضمام مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي وربما يستخدمها كوسيلة ضغط لتنفيذ عمليات حرب هجينة ضد مولدوفا وأوكرانيا، وحلف شمال الأطلسي، لزعزعة استقرار الحلف".