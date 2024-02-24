ترانسنيستريا.. منطقة انفصالية جديدة تقترب من الحضن الروسي

أفاد "معهد دراسات الحرب" الأمريكي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد يعلن عن ضم منطقة ترانسنيستريا الانفصالية الموالية لروسيا، وفقًا لما ذكرته مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

وتقع ترانسنيستريا، المعترف بها دوليًا كجزء من جمهورية مولدوفا التي أثارت تطلعاتها إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي غضب الكرملين، بين نهر دنيستر والحدود المولدوفية الأوكرانية، ولا تملك مولدوفا أي سيطرة على المنطقة الناطقة بالروسية التي أعلنت استقلالها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، مما أدى إلى تدخل موسكو.

ونقلت الصحيفة عن المعهد الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، قوله إن "مثل هذا الاحتمال غير مرجح على المدى القصير" متحدثًا في تقريره الصادر، الخميس، عن "مواصلة موسكو تنفيذها لعملية هجينة تهدف إلى زعزعة استقرار مولودوفا، الدولة السوفيتية السابقة التي تقع على الحدود مع أوكرانيا".

وعلى الرغم من عدم اعتراف موسكو أو المجتمع الدولي باستقلال ترانسنيستريا، فإن الأراضي التي تتمركز فيها القوات الروسية تظل أداة مفيدة يمكن أن يستخدمها الكرملين لمنع مولدوفا من السعي إلى إقامة علاقات أكبر مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.