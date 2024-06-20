120 مليون شخص يتجرعون مرارة اللجوء حول العالم (إنفوغراف)

يحل اليوم العالمي للاجئين (20 يونيو) هذا العام حاملا أرقاما غير مسبوقة عن ارتفاع عدد اللاجئين عبر العالم واتساع دائرة الصراعات والحروب، ما دفع 120 مليون شخص إلى اللجوء.

وعرضت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أرقاما صادمة عن وضع اللجوء في العالم، وقالت إنه بحلول مايو الماضي ارتفع إجمالي عدد النازحين قسراً إلى 120 مليون شخصٍ، معظمهم من الفئات الضعيفة، الأطفال والنساء وكبار السنّ.

ويُكمل هذا الرقم سلسلة زيادة سنويةً للعام الـ12 على التوالي، ويعكس تبعات الصراعات الجديدة والقائمة، وكذلك الفشل في إيجاد حلولٍ للأزمات طويلة الأمد.

وتتسبب الصراعات من السودان إلى غزة وميانمار في نشوء حالات نزوحٍ جديدة، قالت المفوضية إنها بحاجة إلى حلولٍ عاجلة.

وتتصدر سوريا الدول التي تشهد العدد الأكبر من النازحين، ولسنوات تمثل سوريا "أكبر أزمة للنزوح في العالم"، مع وجود 13.8 مليون نازح قسرياً داخل البلاد وخارجها.