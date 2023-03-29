"طالبان" تطالب واشنطن بإعادة فتح سفارتها في كابول
طالب شير محمد عباس استانكزي، النائب السياسي لوزارة خارجية حركة "طالبان"، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة بإعادة فتح سفارتها في العاصمة كابول، مشيرًا إلى أن "واشنطن تعهدت بالاحتفاظ بسفارتها ووجودها الدبلوماسي النشط في أفغانستان".
وكان استانكزي، عضوًا بارزًا في فريق تفاوض طالبان مع الولايات المتحدة، مما أدى إلى توقيع اتفاق الدوحة، في 29 فبراير/شباط 2022، وإنهاء واشنطن لوجودها العسكري في أفغانستان.
وقال استانكزي، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "إندبندنت" بالنسخة الفارسية: " في الاتفاق الذي أبرمناه هناك (في الدوحة)، كان الأمريكيون قد ضمنوا أنه بعد انسحاب قواتهم من أفغانستان وإقامة النظام الإسلامي، ستكون لهم علاقات ودية معنا، وأن سفارتهم ووجودهم الدبلوماسي سيستمران، وفي إعادة الإعمار والشؤون الاقتصادية ستلعب واشنطن دورًا نشطًا".
وأكد أن "واشنطن قادرة على توفير الأمن للسفارة الأمريكية في كابول، وبوجود دبلوماسي لواشنطن ستواصل الدول الأخرى أنشطتها الدبلوماسية، وتعيد فتح سفاراتها في أفغانستان".
وقال: "دول كثيرة في لقاءاتها الخاصة معنا تقول إنه إذا حسَّنت أمريكا علاقاتها معكم، سنعود على الفور إلى أفغانستان، هذه الدول تحت تأثير الولايات المتحدة، ولا تريد استعداء الأمريكيين بوجودها الدبلوماسي في أفغانستان ".
وشدد المسؤول الأفغاني على أن واشنطن تعهدت بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان خلال المفاوضات مع طالبان، مطالبًا المجتمع الدولي بدعم حكومة طالبان في أفغانستان كصديق.
ومع هيمنة طالبان على أفغانستان، في منتصف آب/أغسطس 2021، تم نقل السفارة الأمريكية من كابول إلى الدوحة، وعلى الرغم من الطلبات المتكررة من طالبان، لم تعد واشنطن فتح سفارتها في كابول.
وإعادة فتح السفارة الأمريكية في أفغانستان ستسهل الاعتراف بحركة طالبان على المستوى الدولي، ولهذا السبب طالبت طالبان بإعادة فتح هذه السفارة.
وحكومة طالبان متهمة بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وحقوق المواطنين، كما قامت بحرمان معظم النساء والفتيات من الحق في العمل والتعليم، وأصدرت قرارات صارمة ضد حرية المرأة.