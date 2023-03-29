"طالبان" تطالب واشنطن بإعادة فتح سفارتها في كابول

وقال استانكزي، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "إندبندنت" بالنسخة الفارسية: " في الاتفاق الذي أبرمناه هناك (في الدوحة)، كان الأمريكيون قد ضمنوا أنه بعد انسحاب قواتهم من أفغانستان وإقامة النظام الإسلامي، ستكون لهم علاقات ودية معنا، وأن سفارتهم ووجودهم الدبلوماسي سيستمران، وفي إعادة الإعمار والشؤون الاقتصادية ستلعب واشنطن دورًا نشطًا".

وأكد أن "واشنطن قادرة على توفير الأمن للسفارة الأمريكية في كابول، وبوجود دبلوماسي لواشنطن ستواصل الدول الأخرى أنشطتها الدبلوماسية، وتعيد فتح سفاراتها في أفغانستان".

وقال: "دول كثيرة في لقاءاتها الخاصة معنا تقول إنه إذا حسَّنت أمريكا علاقاتها معكم، سنعود على الفور إلى أفغانستان، هذه الدول تحت تأثير الولايات المتحدة، ولا تريد استعداء الأمريكيين بوجودها الدبلوماسي في أفغانستان ".